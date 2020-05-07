سلمان العودة في رمضان: تأملات مع اسم الله "الحي القيوم" (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان"، وفي حلقة اليوم يواصل الشيخ سلمان العودة تأملاته حول اسم الله تعالى "الحي القيوم".

ورد اسم الله "الحي" في 5 مواضع في القرآن الكريم، ومن معاني اسم الله الحي أن الله تعالى له الحياة الدائمة التامة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه.

ومن معانيه أيضًا أن حياته صفة ذاتية بخلاف المخلوقين، فإن حياتهم من فضل الله عليهم ومعيشتهم من عطائه ووده وكرمه.

ومن معانيه كذلك، منح الحياة للأحياء في الدنيا ومنح أهل الجنة حياتهم الأبدية الأزلية السرمدية التي لا زوال لها، بل هي خلود أبدي بلا موت ولا فناء

ونلحظ ارتباط اسم الله "القيوم" باسمه "الحي" في معظم الآيات، والقيوم هو القائم على كل نفس بما كسبت.

فمن معاني "القيوم"، القائم بنفسه الغني عما سواه بخلاف مخلوقاته وهي خلقت بإذنه جل وعلا وبأمره وبقدرته وهو ربها ومدبرها ومتولي شؤونها والمتصرف فيها والله هو "القيوم" القائم بنفسه جل وتعالى.

ومن معاني "القيوم" أيضًا المتكفل بحياة كل شيء وحفظه ورزقه وتصريفه وهو أيضًا القائم الباقي بلا زوال.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين؛ الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات -التي تحمل عنوان " إشراقات قرآنية"- يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

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