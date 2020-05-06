"مسلسلات تلغرام".. ثورة على بيزنس الإعلانات في رمضان

مسلسلات رمضان على قنوات تلغرام، هي أحدث صيحة في قرصنة مسلسلات رمضان، إذ يتحايل بها قراصنة الإنترنت على الملاحقة التقنية.

انتشرت في السنوات الماضية ظاهرة القرصنة على الإنترنت، وبخاصة لمسلسلات رمضان التي تحصد أعلى نسبة مشاهدة تليفزيونية خلال العام، وذلك في ظل الانتقادات التي يوجهها الجمهور لاقتحام الإعلانات للأعمال الدرامية بصورة فجة تفسد استمتاع المشاهدين.

بدأ القرصنة منذ سنوات بعرض الأعمال المسروقة، على مواقع تحميل الأفلام والمسلسلات، ثم قنوات يوتيوب، ومواقع تحميل الفيديو البديلة مثل "ديلي موشن" Dailymotion، وقامت شركات الإنتاج بملاحقة المواقع والتطبيقات المقرصنة، عاما بعد عام.

بحث القراصنة عن منصات جديدة لعرض مسلسلات رمضان لهذا العام، مجانا وبدون إعلانات، ووجدوا ضالتهم في إنشاء قنوات على منصة تلغرام، وإطلاق تطبيقات هواتف مجانية تضم المسلسلات والبرامج الرمضانية، وأشهرها تطبيق ماسبيروMasspero .

حازت المسلسلات الرمضانية على ملايين المشاهدات على قنوات تلغرام، رغم إطلاق منصة "واتش ات" Watch It المصرية، التي تملك حقوق حصرية لبث مسلسلات رمضان، في مقابل اشتراك 60 جنيها مصريا (أقل من 4 دولارات)، والتي أُطلقت نهاية العام الماضي لمواكبة إقبال الجمهور على مشاهدة المحتوى عبر الإنترنت بديلا عن التليفزيون.

رحب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بقنوات تلغرام المجانية، وروجوا لروابطها وطريقة الاشتراك فيها، والقنوات البديلة في حال ملاحقتها.

تليجرام ده بتاع الغلابه

احنا معنا ابلكيشن مش بس بيجيب مسلسلات رمضان ده مشغل المشفر كله وببلاش 💪 — Yaseen (@Yaseen15062801) May 2, 2020

https://twitter.com/A_Abdelrahman0/status/1256018896865427459?ref_src=twsrc%5Etfw

فيه حد محترم عمل قناة علي تليجرام بتعرض مسلسلات رمضان .. الراجل ده عنده ضمير رهيب انه يخرب بيت Watch it، عامل كل مسلسل في جروب لوحده عشان، و بينزل الحلقات بكل الجودات الممكنة من اول ٢٤٠ ل ١٠٨٠ عشان تناسب كل الباقات، و امبارح بعت اعتذار انه اتأخر ١٠ دقايق.https://t.co/RYIDaz1KdT — أحمد ماهر‿ العگيدي‿ (@3kaidy) April 28, 2020

https://twitter.com/Mohamednour221/status/1255893650682372098?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Mohamed09877767/status/1254895946342727697?ref_src=twsrc%5Etfw

ويرى البعض أن سر الإقبال على مشاهدة المسلسلات على قنوات تلغرام، هو عدم انتشار ثقافة الخدمات المدفوعة في المجتمع المصري، أو لعدم ثقة المشاهد في جودة المسلسلات هذا العام، نظرا لتوقف تصوير بعض الأعمال الفنية بسبب أزمة كورونا، والانتقادات الفنية الموجهة لدراما رمضان هذا العام.

خصص قراصنة الإنترنت قناة لكل مسلسل (تليغرام)

تعرض مسلسلات رمضان بجودة عالية وبدون إعلانات على قنوات تلغرام

تفسر الصحفية دعاء مختار، في لقاء لموقع الجزيرة مباشر، أسباب إقبال الجمهور المصري على مشاهدة قنوات تلغرام هذا العام؛ لأنها توفر المسلسلات بجودة عالية، وبدون إعلانات، تتيح مشاهدة المسلسلات في أي وقت بدلا من الارتباط بموعد البث على التليفزيون، والأهم من ذلك أنها مجانية وبخاصة في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية، وحاجة الجمهور إلى جرعة أكبر من الترفيه مع بقاء الملايين في البيوت بسبب إجراءات الحظر والعزل المنزلي للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وتثير مسلسلات رمضان كل عام قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وضرورة وضع حد لقراصنة الإنترنت.

ما هو تلغرام؟

هو برنامج مراسلة مجاني، يستخدم على كل من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية أو الحواسيب.

يتيح إرسال الرسائل، الصور، المقاطع المرئية، والملفات بجميع أنواعها، مع إمكانية إنشاء مجموعات يمكن أن تضم حتى 200 ألف عضو أو القنوات التي تستطيع عبرها نشر المحتوى إلى جمهور غير محدود.

كما يدمج الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، ويدعم المكالمات الصوتية المشفرة.

طرح المطورون تطبيق تلغرام على منصة iOS في 14 أغسطس 2013، وأطلقوا النسخة التجريبية على أندرويد رسميًا في 20 أكتوبر 2013.

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