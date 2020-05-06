قرد يختطف طفلة من وسط أسرتها في مشهد غريب (فيديو)

في مشهد غريب وصادم، حاول قرد اختطاف طفلة تجلس برفقة والدتها وشقيقاتها الصغيرات، في زقاق بالقرب من منزلهما في وضح النهار.

وأظهر مقطع الفيديو الذي يعتقد أنه تم تصويره في قرية تانجونجساري بإندونيسيا، القرد وهو يجري في شارع ضيق فوق دراجة، باتجاه الطفلة التي تجلس إلى جانب أمها وأخواتها الصغيرات.

ثم أمسك القرد الطفلة وجذبها مسرعًا من مقعدها، وسحبها أرضًا لأمتار على الأرض، قبل أن يتدخل أحد المارة ويطارده.

وترك القرد الطفلة وفر هاربًا، وعادت الطفلة راكضة إلى والدتها وهي تبكي ذعرًا وسط ذهول وصدمة الأم.

ولم يستطع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تصديق اختطاف قرد خطف لطفلة صغيرة من وسط عائلتها، وكتب أحد المستخدمين أن القرد كان يسير فوق دراجة لعبة مربوطة بقلادة يتدلى منها حبلًا.

وأضاف أن القرد تشبث في الطفلة فقط خوفًا من أن يقع على الأرض بعدما دفعه مالكه بسرعة على الدراجة وسط الطريق.

وكتب أحدهم "القرد لا يحاول جذب الطفل معه، إنه يحاول فقط الإمساك بشيء ما حتى لا يبتعد." بينما عبر آخرون عن غضبهم واعتبروا أن صاحب القرد يحاول تدريب الحيوان على شيء ما.

وغرد أحدهم "(قرد حاول اختطافي) هي قصة لن يصدقها أحد لولا الفيديو"، وعلق آخر "لا شيء يبدو غريبًا بعد الآن: قرد صغير يركب دراجة نارية ويحاول اختطاف طفل".