البث الحي
منوعات|إندونيسيا

قرد يختطف طفلة من وسط أسرتها في مشهد غريب (فيديو)

القرد تشبث بالطفلة وسحبها لأمتار عدة على الأرض
القرد تشبث بالطفلة وسحبها لأمتار عدة على الأرض
6/5/2020

في مشهد غريب وصادم، حاول قرد اختطاف طفلة تجلس برفقة والدتها وشقيقاتها الصغيرات، في زقاق بالقرب من منزلهما في وضح النهار.

وأظهر مقطع الفيديو الذي يعتقد أنه تم تصويره في قرية تانجونجساري بإندونيسيا، القرد وهو يجري في شارع ضيق فوق دراجة، باتجاه الطفلة التي تجلس إلى جانب أمها وأخواتها الصغيرات.

ثم أمسك القرد الطفلة وجذبها مسرعًا من مقعدها، وسحبها أرضًا لأمتار  على الأرض، قبل أن يتدخل أحد المارة ويطارده.

وترك القرد الطفلة وفر هاربًا، وعادت الطفلة راكضة إلى والدتها وهي تبكي ذعرًا وسط ذهول وصدمة الأم.

ولم يستطع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تصديق اختطاف قرد خطف لطفلة صغيرة من وسط عائلتها، وكتب أحد المستخدمين أن القرد كان يسير فوق دراجة لعبة مربوطة بقلادة يتدلى منها حبلًا.

وأضاف أن القرد تشبث في الطفلة فقط خوفًا من أن يقع على الأرض بعدما دفعه مالكه بسرعة على الدراجة وسط الطريق.

وكتب أحدهم "القرد لا يحاول جذب الطفل معه، إنه يحاول فقط الإمساك بشيء ما حتى لا يبتعد." بينما عبر آخرون عن غضبهم واعتبروا أن صاحب القرد يحاول تدريب الحيوان على شيء ما.

وغرد أحدهم "(قرد حاول اختطافي) هي قصة لن يصدقها أحد لولا الفيديو"، وعلق آخر "لا شيء يبدو غريبًا بعد الآن: قرد صغير يركب دراجة نارية ويحاول اختطاف طفل".

المصدر : ديلي ميل
المزيد من منوعات

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي