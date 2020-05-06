في زمن الكورونا.. هل التعجل بفتح دور العبادة يعد مخالفة شرعية؟

يدعو البعض لإعادة فتح دور العبادة حتى لو اقتصر الأمر على أداء صلاتي التروايح والجٌمع؟ فما موقف المؤسسات الدينية من تلك الدعوات وهل يجوز الخروج على قرارت الحكومة وفتح المساجد؟

وعن ذلك يجيب الدكتور خالد حنفي -الأمين العام المساعد للمجلس الأوربي للافتاء والبحوث، ورئيس لجنة الفتوى بألمانيا في تصريحات للجزيرة مباشر قائلا "أرى والله أعلم عدم التعجل في فتح المساجد والتريث طويلا قبل اتخاذ قرار العودة إلى إقامة الجمع والجماعات والتراويح في المساجد، وذلك لما يلي: