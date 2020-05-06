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فقدت عشرات الكيلوغرامات من وزنها.. ما الحمية التي اتبعتها أديل؟

فقدت أديل وزنها الزائد بعد اتباع حمية سيرتفود وفقا للصحافة البريطانية
فقدت أديل وزنها الزائد بعد اتباع حمية سيرتفود وفقا للصحافة البريطانية
6/5/2020

أثارت صورة نشرتها المطربة البريطانية أديل بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها؛ صدمة كبيرة لدى جمهورها لخسارتها عشرات الكيلوغرامات من وزنها، وتساءلوا عن سر الحمية التي اتبعتها.

أشارت عدد من الصحف البريطانية إلى أنها اتبعت حمية "سيرتفود" Sirtfood Diet، وأنها غيرت أسلوب حياتها على مدار العام الماضي، واستبدلت نظامها الغذائي.

فما هي حمية "سيرتفود"؟

ذكر موقع "هيلث لاين" أن حمية سيرتفود أصبحت الأكثر تفضيلا لدى المشاهير في أوربا، وأن خبراء الصحة يحذرون من تأثيراتها الضارة على الجسم، لأنها حمية قاسية، وغير متوازنة.

وأشار الموقع إلى أن من ابتكر الحمية، اثنان من خبراء التغذية المشهورين العاملين في إحدى الصالات الرياضية بالمملكة المتحدة.

وترتكز الحمية على تناول المأكولات التي تحفز مجموعة من سبعة بروتينات موجودة في الجسم يطلق عليها "Sirtuin"، والتي ثبت أنها تنظم مجموعة متنوعة من الوظائف، وتساعد على تسريع عملية الأيض.

ويتقيد متبعو هذه الحمية بعدد من السعرات الحرارية، ويلتزمون بممارسة الرياضة بشكل دوري، ويسمح لهم بتناول عدد من المكونات الغذائية، منها: الكرنب، و الفراولة، البصل، والصويا، والبقدونس، وزيت الزيتون البكر الممتاز، الشوكولاتة الداكنة (85%)، شاي ماتشا الأخضر، والحنطة السوداء، والكركم، وعين الجمل، والجرجير، والفلفل الحار، والهندباء الحمراء، والتوت، ونبات الكبر، والقهوة.

وُلدت أديل في 5 مايو 1988، ووجهت رسالة مصحوبة بصورتها على إنستغرام أثناء احتفالها بعيد ميلادها الثاني والثلاثين، تشكر فيها العاملين على إنقاذ الأرواح في ظل أزمة كورونا.

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