البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: طفل عمره 5 سنوات يقود سيارة على طريق سريع في أمريكا

الطفل قاد سيارة والديه بعدما تجادل مع والدته التي أبلغته بأنها لن تشتري له سيارة لامبورغيني
الطفل قاد سيارة والديه بعدما تجادل مع والدته التي أبلغته بأنها لن تشتري له سيارة لامبورغيني
6/5/2020

أوقف صبي يبلغ من العمر خمس سنوات على طريق سريع في ولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة فيما كان يقود سيارة العائلة متوجها إلى كاليفورنيا لشراء سيارة لامبورغيني.

ووفقا لشرطة المرور في يوتا التي أوقفت الصبي، الإثنين، فقد غادر منزله بعد جدل مع والدته التي رفضت أن تشتري له هذه السيارة الرياضية الإيطالية الباهظة الثمن التي يحلم بها.

وكتبت الشرطة على تويتر "قرر أن يقود السيارة بنفسه ويذهب إلى كاليفورنيا لشرائها.. ولم يكن يحمل إلا ثلاثة دولارات في محفظته".
وتبلغ تكلفة أرخص سيارات لامبورغيني نحو 200 ألف دولار.

ويظهر مقطع فيديو بثته الشرطة سيارة رباعية الدفع يقودها الطفل وهي تشق طريقها على الطريق السريع بين السيارات والشاحنات التي كانت تتجاوزها.

ثم توقفت السيارة على الجانب الأيسر من الطريق عندما قام الشرطي ريك مورغان بتشغيل صفارات الإنذار.

وأوضحت شرطة المرور في يوتا في بيان، الثلاثاء، "عندما اقترب مورغان من باب السائق، لم يستطع رؤية رأس السائق على المرآة الجانبية".

وقد تمكن الصبي الذي لم يتم الكشف عن هويته، من القيادة لمسافة تراوح بين ثلاثة وأربعة كيلومترات قبل توقيفه ولحسن الحظ لم يتسبب في وقوع أي حادث.

وقالت الشرطة "أكدت الأسرة أنه في ذلك الصباح، كان الصبي في رعاية قريب مسن وكان نائما حين أخذ الصبي مفاتيح السيارة".  وذكر والدا الطفل أنه لم يسبق له قيادة سيارة من قبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من منوعات

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي