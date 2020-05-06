سلمان العودة في رمضان: ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ (فيديو)

يتناول الشيخ سلمان العودة، المعتقل في سجون السعودية، تأملاته في أسباب تراجع المسلمين وتسلط بقية الأمم عليهم رغم امتلاكهم ثروات ضخمة، معزيا ذلك إلى عدم إيمان الأمة بقيمة عليا.

وتواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان"، وفي هذه الحلقة يواصل الشيخ سلمان العودة تأملاته حول "اسم الله الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى".

وفي ثنايا حديثه عن الأسماء الحسنى، تعرض العودة إلى "اسم الله الأعظم"، متسائلًا "هل لله تعالى اسمٌ خاصٌّ يصحُّ أن يُوصفَ بأنه الاسم الأعظم؟ وهل يعرفه الناس أو لا يعرفونه؟ وهل صحَّ فيه أثر؟ وهل لهذا الاسم خاصية أو معنًى يميِّزُه عن غيره من الأسماء؟".

ويجيب موضحًا أن هناك خلافًا بين العلماء؛ فمنهم من يرى أنه لا يوجد لله تعالى اسم يوصف بأنه الاسم الأعظم، كما ذكر ذلك الإمام الطبري وابن حبان والباقلاني وغيرهم، فإنهم نَفَوْا أن يكون لله عزَّ وجلَّ اسمٌ أعظم، وقالوا: كل أسمائه حسنى، وكل صفاته عليا، ولا يتميز بعضها عن بعض، ولا يفرَّق بين هذه الأسماء، ولا بين تلك الصفات. لكنَّ الأكثرية من أهل العلم يُثبتون لله تبارك وتعالى الاسمَ الأعظم.

والراجح أن لله تعالى اسمًا عظيمًا له مَيْزات وخصائصُ، منها: أن الله عزَّ وجلَّ إذا سُئِل به أعطى، وإذا دُعِي به أجاب، وأن هذا الاسمَ في مجموع قولنا: "اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحدُ الصَّمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، الحي القَيُّوم".

ويشير الشيخ سلمان إلى أن ثَمَّةَ معنًى في إخفاء الاسم الأعظم وعدم تعيينه، كما أخفى الله عنا تعيين ليلة القدر، وإن كانت حقًّا وثابتة، إلا أنه لم يوجَد تحديدٌ يقطعُ الخلافَ حولها، وذلك حتى يكونَ الناسُ أكثرَ حرصًا عليها، وتحرِّيًا لها، وحتى يتفاوتَ الناسُ في ذلك، فمنهم من قَدْ يجتهدُ الشَّهرَ كلَّه، ومنهم من يجتهد في العشر، ومنهم من يجتهد في الأوْتَار، ومنهم من قد يقتصر اجتهادُه على ليلة واحدة، كليلة سبع وعشرين. وكذا إخفاء ساعة الإجابة من يوم الجمعة.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين، الأول في تمام الساعة 3:30 فجرا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله" يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان " إشراقات قرآنية" يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحا ومفسرا معانيها.

الشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة في إطار حملة شنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الدعاة والعلماء.