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رحيل الشيخ الطبلاوي نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر

الشيخ محمد محمود الطبلاوي
الشيخ محمد محمود الطبلاوي
6/5/2020

أعلنت نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بمصر، مساء الثلاثاء في بيان، وفاة نقيبها الشيخ محمد محمود الطبلاوي عن عمر يناهز 86 عاما، بعد رحلة عطاء تزيد عن 60 عاما مع القرآن.

وأتم الطبلاوي حفظ القرآن وتجويده في العاشرة من عمره، وذاع صيته في تلاوة القرآن حتى أصبح من أشهر قراء القرآن الكريم في عصره.

وروى المحامي ياسر الطبلاوي، نجل شقيقة الفقيد الراحل، أن الشيخ كان يتناول الإفطار مع الأسرة وسط جو من السعادة والبهجة، حتى فاجأته أزمة فاستدعوا الطبيب الذي أكد وفاته.

وأكد المتحدث الرسمي باسم نقابة القراء محمد الساعاتي، أن وفاة الطبلاوي جاءت طبيعية ولا صحة لما تردد على الإطلاق عن أن وفاته كانت بسبب فيروس كورونا، وأضاف أن جنازة الشيخ ستكون قاصرة على العائلة وقيادات معدودة من النقابة، ممثلين عن بقية القرّاء على مستوى مصر.

وقال إنه سيتم تشييع الجثمان والصلاة على الفقيد في المقابر ظهر اليوم الأربعاء، نظرا للظروف التي تمر بها الدولة وانتشار وباء كورونا، ودعوة الدولة لعدم وجود تجمعات، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك سرادق عزاء، وسيقتصر العزاء على تشييع الجثمان أمام المقبرة في مدافن العائلة بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وخلال الأشهر الماضية،واجه الراحل عددًا كبيرًا من الشائعات بوفاته عبر مواقع التواصل، نتيجة تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على مغادرة منزله، لكنه كان ينفي بنفسه صحة وفاته بالرد على هاتفه رغم حالته الصحية.

ولد الشيخ محمد محمود الطبلاوي يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وتميز الطبلاوي بموهبته وصوته الحسن الذي استحسنه الناس منذ كان في عمر الصبا، وكان الشيخ الراحل حريصًا على مجالسة مشاهير القراء والاستماع إليهم مباشرة.

شارك الطبلاوي في تحكيم مسابقات دولية في حفظة القرآن من كل دول العالم، وحصل على وسام من لبنان تقديرا لجهوده في خدمة القرآن الكريم.

وفور الإعلان عن وفاته، تحولت منصات التواصل في مصر لساحة عزاء، وامتلأت وسائل التواصل بمقطوعات متنوعة لتسجيلات الشيخ الراحل وابتهالاته في مناسبات عدة وأعوام مختلفة.

ونعت شبكة القران الكريم، نقيب قراء مصر، بسرد سيرته القرآنية ورحلته المهنية، وبث تلاوة قصيرة له من سورة الحجر، حيث خالفت خريطة البرامج لمدة 5 دقائق تكريما للراحل الذي ترأس نقابة القراء عقب العملاق مصطفى اسماعيل.

كما أذاعت تلاوة السهرة للراحل في الحادية عشرة إلا ربع تكريما له، وأطلقت اليوم تلاوة الصباح للطبلاوي في الثامنة صباحًا، وتذيع شبكة القران الكريم قران مغرب اليوم الأربعاء للشيخ الراحل، تكريما له.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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