رمضان وكورونا.. هل يجوز الاعتكاف في البيوت بعدما أغلقت المساجد؟

مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان وموعد الاعتكاف السنويف في المساجد طرح جمهور الجزيرة مباشر، سؤالا عن حكم الاعتكاف في البيوت في ظل إغلاق المساجد على خلفية تفشي فيروس كورونا؟

وعن ذلك يجيب الدكتور خالد حنفي-الأمين العام المساعد للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، ورئيس لجنة الفتوى بألمانيا في تصريحات للجزيرة مباشر قائلا "لايجوز الاعتكاف في البيوت سواء في ذلك المرأة أو الرجل، ولا يصح الاعتكاف إلا في المسجد".

وتابع أنه مع عدم إمكانية الاعتكاف في المساجد بسبب كورونا فإن من كانت له عادة، أو نية الاعتكاف يُحصِّل الأجر عليه كاملاً بنيته، فعن أبي موسى -رضي الله عنهما- قال "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا" رواه البخاري.

والدليل على ترجيح عدم صحة الاعتكاف في البيوت ما يلي: