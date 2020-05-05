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جولييت عواد: إم بي سي واجهة عربية إما للصهاينة أو العرب المتصهينين

5/5/2020

انتقدت الفنانة الأردنية جولييت عواد "إم بي سي" السعودية التي تبث من دبي قائلة إنها تبدو كما لو أنها تدار من قبل "الصهاينة أو العرب المتصهينين".

وجاءت انتقادات الممثلة والمخرجة الأردنية البارزة للمحطة السعودية بسبب الأعمال الدرامية التي قدمتها المحطة مؤخرا وتحوي تطبيعا واضحا مع إسرائيل، بحسب مراقبين.

وتساءلت جولييت في مقابلة مع وكالة "شهاب" الفلسطينية قائلة: "هل هذه المحطة عربية أم الواجهة عربية فقط وتدار بأيد خفية، لأن إم بي سي بالفعل وبكل ما لديها من أموال لم تفكر في إنتاج أي عمل له علاقة بالوطن العربي وعن اقتصادات ومقدرات الوطن العربي.. وهناك مليون قضية، وسؤالي مرة أخرى هل هذه المحطة واجهة عربية بينما تديرها وتخطط لها أياد خفية".

ولدى سؤالها عمن تقصد بالأيادي الخفية، قالت "الصهاينة اليهود أو عرب متصهينون".

وانتقدت الممثلة والمخرجة الأردنية مسلسل "أم هارون" ودور الفنانة حياة الفهد الذي يجسد المرأة اليهودية على أنها امرأة طيبة تساعد الآخرين، بينما "بالمقابل لم يقدم المسلسل أي شخصية عربية إيجابية.. هل يعقل هذا؟"

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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