"ابنتي تحولت إلى ذكر".. هشام سليم يثير ضجة في مصر (فيديو)

كشف الممثل المصري هشام سليم عن تحول ابنته "نورا" إلى ذكر وتغيير اسمها إلى "نور"، في تصريحات اعتبرها البعض صادمة ليتصدر اسم الفنان المعروف منصات التواصل الاجتماعي.

وقال سليم خلال لقاء متلفز، أن "نورا" تخضع الآن لمرحلة التحول إلى ذكر بدعم منه ومن بقية الأسرة، مضيفًا أنه كان يشعر بأن ابنته ليست أنثى منذ صغرها، لافتًا إلى أن الأسرة تتعامل مع "نور" الآن بصيغة المذكر.

وقال سليم إن ابنته البالغة من العمر 26 عامًا، أخبرته وهي في سن الـ 18 بأنها تعيش في جسم غير جسمها، واستقبل كلامها بسؤالها عن المطلوب منه لقناعته بأن ابنته تعاني وأنها الأدرى بحالتها، وشجعها على المضي في حياتها بالطريقة التي تريحها، مشيدًا بشجاعة ابنته في مواجهة نفسها رغم تحفظات المجتمع.

ولفت سليم إلى أنه حتى الآن يواجه "نور" مشكلة مع السجل المدني لاستخراج بطاقة جديدة بأنه ذكر، بعدما انتهت القديمة ولكن الموظفين يرفضون ذلك، معبرًا عن إشفاقه على حال ابنه.

كما لا يوجد في القانون المصري مواد واضحة لتنظيم مسائل التحول الجنسي، وكيفية التعامل معها. وينظر كثيرون إلى اضطراب الهوية الجنسية باعتبارها مسألة أخلاقية.

ويمر من يعانون من اضطراب الهوية الجنسية برحلة طويلة تبدأ بالعلاج النفسي والاجتماعي، بعدها يخضعون لمرحلة تلقي العلاج الهرموني، ثم أخيرًا إجراء جراحة "تصحيح الجنس".

ويعتبر هذا الإعلان الأول من نوعه داخل المجتمع المصري "المحافظ"، الذي يكشف فيه أحد المشاهير عن تحول جنسي لأحد أفراد أسرته، الأمر الذي اعتبره البعض جرأة تستحق الإشادة لتفضيل الرجل مصلحة ابنه أو "ابنته سابقًا" على شعبيته، بينما حذر آخرون من خطورة هذا الإعلان لأن المجتمع يربط دوما ما بين المتحولين أو العابرين جنسيا و"المثليين".

وهشام هو نجل نجم كرة القدم المصري الراحل صالح سليم. وكان أول ظهور له من خلال أدائه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم عام 1972 من إخراج حسين كمال.

نور هشام سليم 🏳‍⚧❤ pic.twitter.com/vDQziFUlox — 🏳️‍🌈 أدمن LGBT Sarcasm Society (@LgbtSarcasm) May 3, 2020

انا ضد اللي هشام سليم وبنته عملوه بأي شكل من الأشكال الدين يرفض كدا و حتى العقل و المنطق يرفض كدا و محدش يحاول يبرر بأي شكل من الأشكال — ハリモ (@zyad_halim) May 3, 2020

طبعا موقف أ. هشام سليم يستدعي التحية، لكن المفاجأة الأجمل دعم معظم الناس لموقفه ولإبنه. — Amr Salama (@amrmsalama) May 4, 2020

https://twitter.com/raafxt/status/1257062552426762243?ref_src=twsrc%5Etfw

بمناسبة حوار هشام سليم ده انا ابويا اتصل بالشرطة من اربع سنين وقالهم انا ابنى شاذ وعايزكم تيجوا تاخدوه — كوباية نعناع دافية لوحدها (@sahasrara0) May 3, 2020

https://twitter.com/_atly_/status/1257047474524557312?ref_src=twsrc%5Etfw

موقف الفنان هشام سليم تجاه ابنه نور العابر جنسيا، درس لنا جميعا في تجسيد الحب بموقف داعم، واضعا مصلحة ابنه فوق اي اعتبار. #هشام_سليم كل الحب. #شابو pic.twitter.com/47mvP1MdJQ — Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) May 4, 2020

للأسف للأسف موقف هشام سليم ده هيدفع تمنه عاجلا ام اجلا … و التقبل المجتمعى اللى مكسر السوشيال ميديا دلوقتى هيطربء على دماغه فى الاخر … القائمين عالدوله بيلبوا اى حد بيخرج عن السطر خصوصا لما يلم تعاطف على عكس المتوقع .. ربنا يستر عليه هو و ابنه — سلوى محرز (@SalwaMahraez) May 4, 2020

https://twitter.com/guavabllban/status/1257343565891600388?ref_src=twsrc%5Etfw