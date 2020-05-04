لن يصابوا لمدة عام.. طبيب تعافى من كورونا يحكي تجربته ويبشر المرضى (فيديو)

قال رئيس قسم برامج مكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة القطرية، المبشر أبوبكر عبده، إن مصابي كورونا يكتسبون مناعة، ولن يصابوا بالفيروس مرة أخرى خلال عام على الأقل.

وفي لقاء مع برنامج المسائية، قال الطبيب الذي شُفي مؤخرًا من كورونا، إن الذاكرة المناعية للمتعافين لا تجعل الفيروس بنفس الضراوة، ونصح الجميع بتعزيز مناعتهم في مجابهة المرض.

كما نصح مرضى كورونا بالتعامل مع الأمر بإيجابية، دون خوف أو قلق، مشددًا على أهمية الجانب النفسي بالنسبة لتعزيز وتقوية المناعة وهو أمر يحتاج إليه المصابون في مواجهة كورونا.

وأوصى الطبيب، أي مصاب بكورونا، أن يعي جيدًا أن المرض معدٍ وأنه يمكن أن يصيب أقرب الناس إليه، وعليه فيجب اتباع كل وسائل الوقاية واللجوء ماشرة لوزارة الصحة واتباع إرشاداتها والتعاون معها. مشددًا على أن الإجراءات الوقائية والعزل المنزلي هي ما ستجعل العالم يسيطر على هذا الوباء.

ولفت الطبيب إلى أن وباء كورونا أنشأ عادات جديدة أو ما يسمى بـ "النيو فورمال"، ستستمر في المستقبل، وهي ما نسميها رسالة الكوفيد للبشرية.

ومن بين هذه العادات، الحرص والمداومة على غسل اليدين والحرص على الأسرة والمكوث في البيت لوقت أطول والاهتمام بكبار السن والاهتمام بالصحة النفسية والشعور بالخطر، كما غير مفاهيم حول السفر الآمن والاهتمام بطب السفر.

وعن حالته الصحية، قال إنه تعافى تمامًا من كورونا بعد أسبوعين من تلقي أدوية "تاميفلو" و" هيدروكسي كلوروكين" والتي أتت بنتائج إيجابية جدًا.

ولفت إلى أن الجسم يتخلص من الفيروس على مراحل، وأن فكرة إعادة العدوى هي فكرة نظرية أكثر من كونها عملية لأن الذي يتبقى أجزاء من الفيروس وهي غير معدية، لأن المعدي هو الفيروس الحي.

وقال إنه يمارس عملي بشكل طبيعي الآن، موجهًا الشكر لأسرته وأصدقائه، والفريق الطبي الذي يقف على خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء، وشد من أزره.

وعالميًا، بلغ عدد مصابي كورونا أكثر من 3 ملايين و580 ألف حالة، توفي منهم نحو ربع مليون، وتعافى نحو مليون و160 ألفًا، بينما تتصدر الولايات المتحدة أعلى معدلات الإصابة والوفاة إلى الآن.