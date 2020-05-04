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"طبقية وعنصرية وتنمر".. إعلان "مدينتي" يثير غضبا في مصر (فيديو)

لقطة من إعلان "مدينتي" في مصر
لقطة من إعلان "مدينتي" في مصر
4/5/2020

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع فيديو مجزأة من إعلان "مدينتي" -حي سكني بالقاهرة- واعتبروه دعاية صريحة لترسيخ العنصرية والطبقية في المجتمع.

ويظهر الإعلان مجموعة من الأشخاص يتحدثون عن الحي السكني وما به من خدمات تغنيهم عن الخروج منه تمامًا، والاكتفاء به، في إشارة لعدم الاختلاط مع باقي المواطنين.

وتصدر وسم (#مدينتي) قائمة الأكثر تداولًا على موقع تويتر في مصر، بتفاعلات وتغريدات ساخرة من الإعلان "المستفز"، وفق وصف المنتقدين الذين يرون في الإعلان انفصالًا عن الواقع واستقطابًا للطبقات الغنية عن طريق دعوات الانغلاق.

كما وصفوا الإعلان بالتنمر على باقي مدن مصر والطبقة المتوسطة، وجعل البسطاء يشعرون بفقرهم، والترويج لحياة المنتجعات، في وقت يزداد فيه الفقر مع تصاعد أزمة كورونا وتداعياتها.

وللعام الثاني على التوالي يثير إعلان مدينتي الجدل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يشير الإعلام الموالي للسلطة إلى أن الإعلان موجة لطبقة معينة، وأن هناك "مغرضين" لا يريدون إظهار نجاحات رائدة السوق العقاري في مصر.

يشار إلى أن "مدينتي" هو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى العقارية، والتي أفرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن مالكها هشام طلعت مصطفى بعد حبسه لسنوات بتهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

https://twitter.com/HananEsmail9/status/1256883138409660416?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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