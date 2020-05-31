حالة نادرة للغاية.. طفلة أمريكية تولد ولها فمان (فيديو)

وُلدت طفلة أمريكية بفمَين في حالة نادرا ما تظهر في الأطفال حديثي الولادة، وخضعت الرضيعة وهي في عمر 6 أشهر، أخيرا، لعملية إزالة فمها الثاني الذي كان متكونا من شفتين ولسان و6 أسنان.

وفي تقرير الحالة، الذي نشر في 19 مايو/آيار بمجلة بي إم جيه (BMJ) الطبية، قام أطباء من جامعة كاليفورنيا بشرح تفاصيل الحالة النادرة التي ظهرت فقط في 35 حالة منذ عام 1900.

وفي البداية، اعتقد الأطباء أن هذه الكتلة ربما كيس أو ورم، حين ظهرت لأول مرة بعد إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للجنين، لكن فوجئوا فور ولادة الطفلة، بأن تلك الكتلة ليست في الواقع سوى فم ثان للمولودة.

اللسان الثانوي يتحرك مع اللسان في الفم الرئيسي عندما تتغذى الطفلة (BMJ)

وقال الأطباء إن الفم الثاني للطفلة ليس له علاقة بفمها الرئيسي، وبالتالي فبإمكانها أن تتنفس وتتغذى بشكل طبيعي، لكن هذا الفم يفرز أحيانا سائلا شفافا، قد يكون لعابا، وأحيانًا أخرى يتسلخ الجلد من حوله.

واحتوى الفم الثاني للطفلة على شفتين صغيرتين وستة أسنان ولسان صغير يتحرك بالتزامن مع اللسان في فمها الرئيسي عندما كانت تأكل وتشرب. وهذه الحالة النادرة ناتجة عن مشاكل في البروتينات المرتبطة ببنية الوجه.

وعلى الرغم من أن الطفلة قد ولدت بصحة جيدة ولم تظهر عليها أي علامات على ضعف الجهاز التنفسي، إلا أن الأطباء قرروا إجراء العملية وذلك عن طريق ثقب الفك السفلي لإزالة دواعم الأسنان الإضافية في الفم الثاني.

صورة الأشعة (BMJ)

وبعد الجراحة النادرة، ظهر لدى الطفلة بعض التورم في موقع الشق الجراحي بسبب تراكم السوائل، لكنه اختفى بعد أشهر بشكل تلقائي.

وأصبحت الصغيرة تتغذى بشكل جيد، لكن الأطباء لاحظوا وجود عيب عصبي طفيف في شفتها السفلية.

ويتم تشخيص تلك الحالة النادرة عادة أثناء فترة الحمل أو بعد الولادة بفترة وجيزة، لكن لاحظ الأطباء تقرير حالة واحد يعود لعام 1978 لفم إضافي تم العثور عليه لمريض تأخر تشخيصه، كان يبلغ من العمر 22 عامًا.

الطفلة بعد إجراء الجراحة النادرة (BMJ)