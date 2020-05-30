سيدة مصرية تقرأ القرآن بصوت يضاهي عمالقة التلاوة (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مصرية تقرأ آيات من القرآن الكريم بصوتٍ قوي، يحمل عبير عمالقة التلاوة.

وقرأت نوال الرفاعي آيات من سورة الإنسان، قوبلت بحفاوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال بعض المغردين إنها وأمثالها بحق قدوة للشباب.

نوال الرفاعي.. سيدة دمياطية ترتل #القرآن بصوت يأسر القلوب pic.twitter.com/PRv0dsvwYG — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 30, 2020

الحاجة نوال الرفاعي صوت ملائكي وأداء متقن وصعب علي اي إمرأه إنها توصل للمستوى دا في القراءة ربنا أخد منها نعمة البصر وعوضها بالقرآن الكريم فخر بلدنا كفر البطيخ ربنا يبارك في عمرها ❤️❤️ pic.twitter.com/ZbtpeagpmR — إسلام ؏ــٽــمــان (@Eslam2050) May 30, 2020

ونوال الرفاعي سيدة مصرية مسنة من كفر البطيخ التابع لمحافظة دمياط (شمال شرقي مصر)، ذهب نور عينها وامتن الله عليها بنور القرآن الكريم، تتقن قراءته وتُحسِن تجويده بطريقة منقطعة النظير.