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بعد إسلامها وارتداء الحجاب.. فصل زوجة مصارع نمساوي شهير من عملها

المصارع النمساوي الشهير ويلهلم أوت وزوجته
المصارع النمساوي الشهير ويلهلم أوت وزوجته
30/5/2020

قال بطل المصارع النمساوي الشهير ويلهلم أوت، الذي أشهر إسلامه مؤخرًا، إن زوجته طُردت من عملها بعد إعلان إسلامها وارتدائها الحجاب.

وقال بطل أوربا السابق في الفنون القتالية، عبر منشور على فيسبوك، إن زوجته اعتنقت الإسلام عن قناعة، مثله تمامًا، ودون أن ضغوط من أي طرف.

وعبر ويلهلم عن فخر زوجته بارتدائها الحجاب، واستمرارها عليه، وتابع  "نحب الله سبحانه وتعالى كل يوم أكثر من اليوم السابق وهو يقف معنا دائمًا".

وقال "اليوم زوجتي أنهت عملها لأن الحجاب لا يناسب مكان العمل. كانت تعمل كمشرفة في مركز ترفيهي في سانت بولتن تم إغلاقه خلال أزمة كورونا".

وأضاف "بعد أن تحولنا للإسلام خاف من حولنا من أن نصبح متشددين. نحن مستقرون للغاية ولكن نحن من نتخوف من تشدد المجتمع تجاهنا. نحن في حالة صعبة".

وظهر أوت وزوجته مرتدية الحجاب، في فيديو قصير أول أيام عيد الفطر المبارك، قدما فيه التهنئة لجميع المسلمين حول العالم، وعلق أوت على الفيديو بكتابة تكبيرة العيد "الله أكبر".

ومؤخرًا، أعلن أوت اعتناقه الدين الإسلامي من داخل الحجر الصحي بمنزله الذي يخضع له بعد توقف النشاط الرياضي بسبب إجراءات التصدي لوباء كورونا.

وفي لقاء خاص على شاشة الجزيرة مباشر، حكى أوت رحلته مع الدين الإسلامي وكيف مكنه كورونا من التعرف عليه والبحث فيه، وكيف أتاح له الحجر المنزلي، الفرصة للتمعن والتدقيق في الدين الإسلامي حتى وجد فيه ضالته أثناء بحثه طول سنوات عن مغزى الحياة، ووصل لحالة من السلام النفسي، فأعلن إسلامه.

وظهر بطل الفنون القتالية، البالغ من العمر 37 عامًا، في فيديو حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ينطق الشهادتين معلنًا إسلامه بعد تفكير وبحث طويلين، خلال الأيام التي قضاها في الحجر.

وبدأ بطل فنون القتال (MMA) النمساوي الشهير مشواره في عالم الاحتراف في عام 2008، وفاز في 16 مباراة من أصل 33 مباراة لعبها.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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