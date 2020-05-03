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"طبيب الغلابة" المصري يعود للواجهة بعد رفضه مساعدة "قلبي اطمأن" (فيديو)

وفاة طبيب الغلابة المصري محمد مشالي
وفاة طبيب الغلابة المصري محمد مشالي
3/5/2020

عاد "طبيب الغلابة" المصري محمد مشالي، إلى الواجهة من جديد، بعدما حاول البرنامج الإماراتي "قلبي اطمأن" تقديم عيادة مجهزة له، لكن مشالي أصر على الرفض واهبًا حياته لخدمة الفقراء.

ويمارس مشالي (76 عامًا) مهنة الطب منذ أكثر من 50 عامًا، ولا يحصل من المريض سوى على 10 جنيهات فقط (نحو نصف دولار) نظير الكشف، و3 جنيهات فقط عند إعادة الكشف، وأحيانًا بالمجان، رافضًا رفع تسعيرة الكشف بعيادته الخاصة، واهبًا حياته لمساعدة الفقراء.

وادعى فريق البرنامج أن ثمة حالة طبية طارئة تطلب نزول الطبيب للشارع، لأنه لم يستطع مقابلته بسهولة، وعرض مقدم البرنامج على الطبيب عيادة فاخرة بمنطقة راقية بمدينة طنطا الواقعة في محافظة الغربية بدلتا النيل، حيث يعيش، لكن مشالي رفض العرض وطلب منه التبرع للجمعيات الخيرية وملاجئ الأيتام.

وحظي رد فعل طبيب الغلابة، على إعجاب وإشادة وتفاعل آلاف الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وحققت الحلقة نحو مليونين ونصف المليون مشاهدة على يوتيوب في أقل من يومين.

ويعرض برنامج "قلبي اطمأن" الذي يموله الهلال الأحمر الإماراتي، في رمضان الحالي للعام الثالث على التوالي، والذي يصنف ضمن برامج المساعدات والمبادرات الخيرية، لكنه يواجه انتقادات هذا العام لاستغلاله الظروف الاجتماعية للحالات بشكل غير إنساني،ولا يتفق مع القواعد المهنية، حسب وصف المتابعين، إذ يخفي مقدم البرنامج وجهه، بينما يكشف وجه حالة لشاب مدمن، دون مراعاة تأثير ذلك على الشاب وعائلته.

كما يرى بعض رواد التواصل الاجتماعي أن البرنامج هو دبلوماسية ناعمة لتبييض سيرة الإمارات ومشاركتها في قصف اليمن وتدخلها في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، من خلال إنتاج برنامج عاطفي إنساني يلمس القلوب، لكن في الوقت نفسه، يكشف وجوه الفقراء دون الحفاظ على كرامتهم.

أما مشالي الذي يطلق أبناء مدينة طنطا المصرية عليه لقب "ملاك الغربية"، وعُرف أيضًا بـ"طبيب الغلابة" و"طبيب الإنسانية" و"طبيب المطحونين"، فقد تم تكريمه أواخر العام الماضي، لإنسانيته مع المرضى الفقراء ومحدودي الدخل في ظل الغلاء المتزايد على كل صعيد.

وتخرج مشالي في كلية طب قصر العيني عام 1967، وعمل بالوحدات الريفية كي ينفق على أشقائه الخمسة عقب وفاة والده، وبعد 8 سنوات تزوج وأنجب 3 أبناء تخرجوا جميعا من كلية الهندسة، وبعدما توفى شقيقه ترك له 3 أطفال في المرحلة الابتدائية، تكفل بهم جميعًا حتى تخرجوا من الجامعات.

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https://twitter.com/Kemet_empassy/status/1256646066570756098?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Jam_S77/status/1256744943386857473?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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