الهند: قرود تسرق عينات دم مرضى فيروس كورونا (فيديو)

قالت السلطات الهندية، الجمعة، إن مجموعة من القرود هاجمت عاملا صحيا وسرقت عينات دم مرضى ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

ووقع الهجوم هذا الأسبوع عندما كان فني بأحد المعامل يسير في حرم كلية طب حكومية في ميروت على بعد 460 كيلومترا شمال لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش.

In a shocking incident, a monkey snatched blood samples of Covid-19 patients being taken to the LLRM lab. Inquiry set up & the lab technician has been asked to give written explanation about why did he continue to make a video instead of asking for help.#Meerut #Coronavirus pic.twitter.com/N2bCeO2QA2

— Ishita Bhatia (@IshitaBhatiaTOI) May 29, 2020