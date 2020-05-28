شاهد: إزالة عصا بطول ربع متر من بطن مريض

قصد مريض صيني يبلغ من العمر 68 عامًا من شيانغيانغ بمقاطعة هوبي، المستشفى أخيرا، بعدما أحسن بألم شديد في البطن، ليصدم الأطباء بالعثور على جسم معدني طويل في بطنه.

وبعد إجراء فحص بالأشعة السينية، قام الأطباء بإزالة العود المعدني بطول 25 سنتيمترًا (10 بوصات)، من قولون المريض عبر عملية جراحية.

ودهش الطبيب عندما أخبره المريض بأنه استخدام عيدان تناول الطعام لفحص واستكشاف البواسير "بدافع الفضول"، لكنه لم يتوقع هذه النتيجة.

وعلق الطبيب " هذا المريض، أدخل عودًا معدنيًا من فتحة الشرج إلى موضع عميق في القولون! إنه أمر نادر للغاية في الواقع".

وتُظهر اللقطات التي نشرتها منصة "بير" الصينية، عود الأكل الطويل الملصق في تجويف بطن المريض، ويمكن رؤيته يتحرك صعودًا ونزولًا قليلاً بينما يتنفس المريض.

والبواسير المعروفة أيضًا باسم الأكوام، هي أوردة أو أوعية دموية منتفخة في القناة الشرجية تقع حول الجزء السفلي من فتحة الشرج والمستقيم.