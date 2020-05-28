البث الحي
منوعات|الأرجنتين

الشاهد الوحيد على الجريمة.. ببغاء يغير مسار قضية اغتصاب وقتل

الضحية "يسار" وببغاء أخضر
الضحية "يسار" وببغاء أخضر
28/5/2020

سيدلي ببغاء بشهادته في قضية اغتصاب وقتل صاحبته الأرجنتينية إليزابيث توليدو (46 عاما)، وسيتم اتخاذ أقواله دليلا ضد المتهمين، حيث يعد هو الشاهد الوحيد على الجريمة التي وقعت عام 2018.

واغتُصبت إليزابيث توليدو، وقتلت في مدينة سان فرناندو بالأرجنتين، أواخر ديسمبر/كانون الأول عام 2018، على يد كل من ميغيل ساتورنينو رولون (51 عامًا) وخورخي راؤول ألفاريز (62 عامًا).

وقبل أيام، توصلت الشرطة إلى أدلة جديدة تتعلق بالقضية بينها بيان من شرطي قال إنه سمع ببغاء الضحية يصرخ بالإسبانية "لا، أرجوك دعني أذهب" وذلك بعد وقت قليل من وقوع الجريمة.

وفي البداية، ظن الضابط الذي كان موجودًا في مسرح الجريمة بانتظار وصول خبراء الطب الشرعي، أن ذلك صراخ امرأة في الداخل.

لكن ضابط الشرطة تفاجأ بأن مصدر الصراخ ببغاء أخضر، كان يردد ما يعتقد أنه آخر كلمات لفظت بها الضحية.

المتهمين في قضية الاغتصاب والقتل (سي إي إن)

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الببغاء ذكره أحد الجيران الذي سمع الطائر قائلاً "لماذا ضربتني" أثناء فرار أحد المشتبه فيهم من المنزل.

وأظهر تشريح الجثة أن الضحية تعرضت للضرب والاغتصاب والخنق حتى الموت، وفقا للتقارير.

وكانت الضحية استأجرت غرفة لثلاثة رجال في نفس المنزل، وبناءً على تعليقات الببغاء والأدلة الموجودة في مكان الحادث، بما في ذلك أدلة الحمض النووي، تم إلقاء القبض على اثنين من منهم بينما  يتعلق بجريمة القتل.

ومن المقرر خضوع المتهمين إلى المحاكمة في وقت لاحق من هذا العام، وبحسب ما ورد يستخدم المدعون في القضية أقوال ببغاء الضحية دليلا في المحاكمة المقبلة.

وذكرت تقارير أن المدعي العام بيبيانا سانتيلا أدرج "شهادة" الببغاء في ملف قضيتي الاعتداء الجنسي والقتل.

المصدر : مواقع أجنبية
المزيد من منوعات

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين