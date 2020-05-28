الشاهد الوحيد على الجريمة.. ببغاء يغير مسار قضية اغتصاب وقتل

سيدلي ببغاء بشهادته في قضية اغتصاب وقتل صاحبته الأرجنتينية إليزابيث توليدو (46 عاما)، وسيتم اتخاذ أقواله دليلا ضد المتهمين، حيث يعد هو الشاهد الوحيد على الجريمة التي وقعت عام 2018.

واغتُصبت إليزابيث توليدو، وقتلت في مدينة سان فرناندو بالأرجنتين، أواخر ديسمبر/كانون الأول عام 2018، على يد كل من ميغيل ساتورنينو رولون (51 عامًا) وخورخي راؤول ألفاريز (62 عامًا).

وقبل أيام، توصلت الشرطة إلى أدلة جديدة تتعلق بالقضية بينها بيان من شرطي قال إنه سمع ببغاء الضحية يصرخ بالإسبانية "لا، أرجوك دعني أذهب" وذلك بعد وقت قليل من وقوع الجريمة.

وفي البداية، ظن الضابط الذي كان موجودًا في مسرح الجريمة بانتظار وصول خبراء الطب الشرعي، أن ذلك صراخ امرأة في الداخل.

لكن ضابط الشرطة تفاجأ بأن مصدر الصراخ ببغاء أخضر، كان يردد ما يعتقد أنه آخر كلمات لفظت بها الضحية.

المتهمين في قضية الاغتصاب والقتل (سي إي إن)

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الببغاء ذكره أحد الجيران الذي سمع الطائر قائلاً "لماذا ضربتني" أثناء فرار أحد المشتبه فيهم من المنزل.

وأظهر تشريح الجثة أن الضحية تعرضت للضرب والاغتصاب والخنق حتى الموت، وفقا للتقارير.

وكانت الضحية استأجرت غرفة لثلاثة رجال في نفس المنزل، وبناءً على تعليقات الببغاء والأدلة الموجودة في مكان الحادث، بما في ذلك أدلة الحمض النووي، تم إلقاء القبض على اثنين من منهم بينما يتعلق بجريمة القتل.

ومن المقرر خضوع المتهمين إلى المحاكمة في وقت لاحق من هذا العام، وبحسب ما ورد يستخدم المدعون في القضية أقوال ببغاء الضحية دليلا في المحاكمة المقبلة.

وذكرت تقارير أن المدعي العام بيبيانا سانتيلا أدرج "شهادة" الببغاء في ملف قضيتي الاعتداء الجنسي والقتل.