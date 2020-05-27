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مصر.. رسالة من الكلاب والقطط: لا تتخلوا عنا.. نحن لا ننقل كورونا (فيديو)

27/5/2020

"لا تتخلوا عنا.. نحن لا ننقل فيروس كورونا"، مضمون رسالة ترسلها الكلاب والقطط، وينقلها الأطباء في عيادة بيطرية في القاهرة عبر الإنترنت.

وقال الطبيب البيطري كورولوس مجدي في عيادة (أنيماليا كلينيك) بالعاصمة المصرية "بدأنا المبادرة لأننا وجدنا البعض يحضر قططا وكلابا ويتركوهم أمام العيادة، وهذا خطر جدا، هم يعتقدون أنهم ينقلون فيروس كورونا وهذا غير صحيح، لأن منظمة الصحة العالمية ومنظمة صحة الحيوان لم تقل ذلك".

وأضاف أنه من المستبعد بدرجة كبيرة أن تنشر الحيوانات الأليفة التي يتم الاعتناء بها في المنزل أي أمراض، لكن الكلاب أو القطط التي يتم تركها في الشارع يمكن أن تكون خطيرة.

وقرر الأطباء في العيادة السماح لهذه الحيوانات بنشر الرسالة.فبدأوا تصوير الكلاب والقطط ومعها لافتات توضح أن الاحتفاظ بها آمن. ونُشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وقالت لافتة بجوار كلبة بودل فرنسية بيضاء اللون "أنا مش بنقل فيروس كورونا، أرجوك ما تخافش مني".

وتناوبت القطة بوسي (ثلاث سنوات) والكلب سنووي على الوقوف إلى جوار لافتة تقول "أنا بحبك، ما ترمنيش في الشارع".

وقالت الشابة جوليا جوزيف، مالكة سنووي "يا جماعة ما تقلقوش، الكلاب مش بتنقل فيروس كورونا، الكلاب دي ضعيفة قوي ما ينفعش تترمي في الشارع ودايماً محتاجانا، وربنا خلقها عشان نرحمها".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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