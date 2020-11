الأم القاتلة.. ألقت بطفلها في بحيرة وكاميرات المراقبة فضحتها (فيديو)

وثقت كاميرات المراقبة جريمة وحشية ارتكبتها امرأة بحق ابنها المصاب بالتوحد في مدينة ميامي الأمريكية، حيث ألقت به في بحيرة للتخلص منه وقتله.

وفي محاولة لطمس جريمتها، سارعت المرأة بتقديم بلاغ للشرطة المحلية، ادعت فيه قيام مجهولين باختطاف ابنها المصاب بمرض التوحد البالغ من العمر 9 أعوام.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد قامت المرأة باستدراج ابنها إلى بركة مياه في إحدى الحدائق، ثم دفعت به في قناة مائية وتركته هاربة، ولم تكن تعلم أن كاميرات المراقبة رصدت اللحظة الصادمة.

Video shows mom pushing autistic son into Miami canal, in what cops say was a first attempt#lstpromotion pic.twitter.com/acThRHzCF4

— Lst promotion (@Lstpromotion) May 26, 2020