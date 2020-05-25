البث الحي
منوعات|الهند

هندي يقتل زوجته بكوبرا بعد نجاتها من محاولة سابقة بثعبان

أفعى كوبرا
أفعى كوبرا
25/5/2020

قالت الشرطة الهندية إنها قبضت على رجل بتهمة قتل زوجته بعدما أطلق أفعى من نوع كوبرا في غرفتها إثر فشله في محاولة أولى مع ثعبان.

وأوضحت الشرطة في ولاية كيرالا، جنوبي البلاد، أن سجلات الهاتف أظهرت أن الزوج كان على اتصال بمربّي ثعابين وشاهد أيضا مقاطع فيديو عن هذه الزواحف القاتلة على الإنترنت.

وقالت الشرطة إن الزوج، 27 عاما، حصل في مارس/ آذار الماضي على أفعى شديدة السمية عضت الزوجة مما تسبب في دخولها المستشفى لنحو شهرين.

وبينما كانت لا تزال تتعافى في منزل والديها في وقت سابق من هذا الشهر، حصل الزوج على كوبرا من مربي أفاع وألقى بها على زوجته خلال نومها.

وقال بيان للشرطة إن والدي الزوجة اكتشفا الأمر في الصباح وتم نقلها إلى "المستشفى حيث قال الطبيب إنها توفيت"، مشيرا إلى أن الزوج ظل طوال الليل مع زوجته في الغرفة "وكأن شيئا لم يحدث"، وكان يتصرف بشكل عادي.

وشك الوالدان في الزوج بعد أن حاول الاستحواذ على ممتلكات زوجته بعد أيام من وفاتها.

وأوضحت الشرطة أن الزوجة تنحدر من عائلة ثرية، لكن الوضع المادي للزوج، الذي كان يعمل في مصرف خاص، لم يكن جيدا.

ولدى الزوج طفل يبلغ سنة واحدة.

وقالت الشرطة إن الزواج تضمن مهرا ضخما يشمل نحو 100 عملة ذهبية وسيارة جديدة ونحو 500 ألف روبية، أي ما يقارب 20 ألف دولار، نقدا.

وأضاف بيان الشرطة "كان الزوج يخشى أن يؤدي الطلاق إلى إجباره على إعادة المهر. فقرر قتلها"، مضيفا أنه تم القبض أيضا على مربي الكوبرا.

المصدر : الفرنسية
المزيد من منوعات

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)