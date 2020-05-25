شاهد: رد فعل رئيسة وزراء نيوزيلندا حين فاجأها زلزال على الهواء

واصلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، مقابلة تلفزيونية كانت تبث على الهواء من مبنى البرلمان، اليوم، أثناء وقوع زلزال قرب العاصمة ولنغتون، ورصد مقطع مصور رد فعل رئيسة الحكومة.

وأظهر الفيديو تحلي جاسيندا بالهدوء بعد تأثر مبنى البرلمان بالهزة الأرضية، وقالت مازحة أثناء المقابلة "لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي فهناك هزة خفيفة على الأرجح. مبنى البرلمان يتحرك أكثر قليلا".

واستمرت في المقابلة وطمأنت المذيع أنها بأمان، مضيفة "لست جالسة تحت أي أضواء معلقة ويبدو أنني في مكان قوي من ناحية البناء".

رد فعل رئيسة وزراء #نيوزيلندا جاسيندا أرديرن على #زلزال وقع أثناء مقابلة تلفزيونية لها على الهواء pic.twitter.com/H8CA8nwVpz — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 25, 2020

وقال مرصد الزلازل في نيوزيلندا، إن الزلزال الذي بلغ قوته 5.8 درجة وقع على عمق 37 كيلومترا وكان مركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غربي مدينة ليفين التي تقع على الجزيرة الشمالية قرب العاصمة.

وبحسب رويترز، على الرغم من عدم تسبب الزلزال في أضرار إلا أن استمراره لأكثر من نصف دقيقة، أثار ذعرًا في ولنغتون ودفع المواطنين للاختباء تحت الطاولات.

في حين أشارت شبكة النقل العام في العاصمة عبر تويتر إلى أنها علقت عمل جميع القطارات في المدينة حتى يقيّم المهندسون آثار الزلزال.

وتقع نيوزيلندا في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادئ تُعرف باسم "حزام النار" وتمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر.

ووقع زلزال شدته 7.8 درجة في بلدة كايكورا بالجزيرة الجنوبية عام 2016، مما أدى لمقتل شخصين وأحدث أضرارا بمليارات الدولارات.

ولا تزال مدينة كرايست تشيرش -التي شهدت مذبحة المسجدين في منتصف مارس/آذار 2019، تتعافى من زلزال تعرضت له عام 2011 أدى لمقتل 185 شخصا.

وفي فيديو آخر باللغة العربية، هنأت رئيسة وزراء نيوزيلندا أمس المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.