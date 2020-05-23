ناميبيا تعدم عشرة أفيال وتعطيها كتعويض للمزارعين

قال متحدث، السبت، إن السلطات المسؤولة عن الحياة البرية في ناميبيا قتلت عشرة أفيال خلال الشهر المنقضي بعد دخولها مناطق زراعية وقيامها بتدمير المحاصيل خلال موسم الحصاد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البيئة والغابات والسياحة روميو ميويوندا أن السلطات أطلقت النار على الأفيال في شمال البلاد بعد أن عرضت الحياة الإنسانية للخطر واعتبارها خطيرة.

وتابع أن القرار كان ضروريا لحماية المزارعين ومحاصيلهم وأنه تم تقديم الأفيال بعد قتلها للمزارعين الذين تضررت محاصيلهم تعويضا لهم.

وحصلت ناميبيا على دعم دولي من أجل حملة للحفاظ على الأفيال بها كان من نتيجتها ارتفاع عددها في العام الماضي إلى 24000 فيل من 7500 فيل في عام 1995.