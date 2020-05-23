مدون فيديو: النجاح على يوتيوب يحتاج لإصرار وكاريزما

أكد مدون الفيديو الأردني محمد العمور أن اليوتيوبرز يواجهون تحديات كبيرة في تأسيس قنوات الألعاب، أهمها جهل الجمهور بهم وعدم حصد المشاهدات والأرباح بعد فترة طويلة.

أسس العمور قناة "الشنب" في 5 نوفمبر 2016، ويتابعها الآن 727 ألف مشترك، وقد حققت أكثر من 90 مليون مشاهدة.

ما الذي يميز مدون ألعاب عن آخر؟ يجيب العمور، في لقاء خاص لموقع الجزيرة مباشر، "كل يوتيوبر له أسلوب خاص، ولكن هناك أمرين يميزان أي مدون ألعاب في يوتيوب، إما الاحتراف في لعبة معينة، أو البراعة في الأسلوب والمونتاج والتفاعل مع الجمهور".

وذكر أن العمل في بداية القناة يحتاج لإصرار وصبر وعمل شاق حتى يعرفها الجمهور، وأنه يستغرق ما لا يقل عن 6 ساعات يوميا في التصوير والمونتاج.

أما عن أرباح قنوات الألعاب، أكد العمور أن المشاهدات الشهرية تحدد قيمة الأرباح، ولكن من الصعب تحديدها بدقة، لأنها تتوقف على ما يعرف بـ CPM والذي يختلف من دولة لأخرى، فالتوزيع الجغرافي له عامل كبير في تحديد الأرباح من المشاهدة، فمثلا المشاهدين من أمريكا يزيدون من الأرباح أكثر من المشاهدات من الأردن على سبيل المثال، لذلك تختلف الأرباح من شهر لشهر مثل أسعار العملات والتداول في البورصة.

وأوضح أن شراء العملات أو الـCoins في لعبة فيفا مكلف جدا ويحتاج لمصاريف باهظة، وعادة يقوم رعاة القنوات بدفعه.

ونصح لاعبي الفيديو بأن ينظموا أوقاتهم، ولا ينجروا لفخ الإدمان، فالمعدل المناسب لا يزيد عن ساعتين أو ثلاثة يوميا.

وحذر أصحاب القنوات على يوتيوب من رسائل الاختراق عبر البريد الإلكتروني، لأنه كاد يقع في هذا الفخ من قبل، وتعرضت قنوات زملائه للسرقة من قبل هاكرز.

أما عن سر تفوق السعوديين في ألعاب الفيديو، فيرى أن لهم الأسبقية في هذا المجال، وهم الجمهور الأكبر، ولكن هناك منافسات قوية الآن من كافة الأقطار العربية.

محمد العمور، (34 سنة) متزوج ولديه طفلة اسمها مريم، يعمل في مجال آخر بعيد كل البعد عن الألعاب الالكترونية، وهو منسق خدمات طبية للتأمين على السفر، دفعه ولعه للألعاب الإلكترونية إلى نشر مقاطع في البداية، ولكن مع زيادة المشاهدات والاشتراكات على قناته، قرر أن يخوض تجربة اليوتيوب.

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