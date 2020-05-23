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دراسة: الفئران استفادت من البشر لغزو العالم

أصبحت الفئران جنسا غازيا مع الطفرة الزراعية
أصبحت الفئران جنسا غازيا مع الطفرة الزراعية
23/5/2020

أفادت الفئران الرمادية وهي من أكثر أنواع الثدييات قدرة على الانتشار من أنماط الحياة المستقرة لدى البشر قبل 15 ألف سنة لغزو الكوكب على ما كشفت دراسة تظهر تعايشا مع الهررة الأليفة.

وقد بدأ الغزو البيولوجي لهذه الفئران الرمادية المسماة علميا "موس موسكولوس"، في الشرق الأدنى بحسب بحث أجراه فريق دولي من 8 بلدان ونشرت نتائجه مجلة "ساينتيفيك ريبورتس".

وعثر على أكثر من 800 من بقايا لعظام من هذه القوارض الصغيرة في 43 موقعا أثريا من الشرق الأدنى وجنوب شرق أوربا، من إيران إلى اليونان.

وتعود هذه الآثار إلى فترة تراوح بين 40 ألف سنة وثلاثة آلاف سنة خلت، وهي خضعت لتحاليل مظهرية وجينية وتأريخ بالكربون المشع.

وقال عالم الآثار توماس كوتشي الذي أشرف على الدراسة إن هذه الآثار تظهر وجود الفئران الرمادية إلى جانب الإنسان منذ أولى الاحتلالات الاستيطانية البشرية قبل حوالي 15 ألف سنة، ما أوجد "بيئة ملائمة" لهذا الجنس من القوارض الذي بات أكثر قدرة على الانتشار حاليا متقدما على الجرذان.

ولفت الباحث في متحف التاريخ الطبيعي في باريس إلى أن ظهور الزراعة واستغلال الحقول في الزراعة وزيادة حجم القرى واكتظاظها سمح بـ"الانتشار السريع في سائر أنحاء المشرق، من الضفة الغربية إلى الأناضول"، قبل حوالي 12 ألف سنة.

وقد أصبحت هذه الفئران جنسا غازيا مع الطفرة الزراعية، لأن الثدييات الصغيرة تبعت الإنسان حتى جزيرة قبرص على متن سفن بما يشبه "الركاب السريين" قبل 10 آلاف سنة. وتعين الانتظار لـ 5 آلاف سنة إضافية ليغزو هذا الجنس الحيواني أوربا.

ويتزامن هذا الانتشار في أوربا مع ظهور أولى الهررة المنزلية، بحسب بقايا عثر عليها في مواقع في قبرص واليونان وشرق أوربا. كما أنه شجع على تدجين الهررة التي لا تزال أصولها غير معروفة.

المصدر : الفرنسية
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