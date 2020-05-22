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أمريكي يقتل والده أثناء اجتماع بالفيديو عبر تطبيق "زووم"

22/5/2020

قالت الشرطة الأمريكية إن شابا قتل والده أثناء مشاركة الأخير في اجتماع عبر الفيديو بواسطة تطبيق "زووم"، في أول جريمة قتل معروفة خلال لقاء عبر هذه المنصة.

وقالت شرطة مقاطعة سافوك إن الابن، 32 عاما، طعن والده، 72 عاما، حتى الموت في مدينة أميتيفيل، في ضاحية لونغ آيلاند في ولاية نيويورك، والتي حمل فيلم رعب اسمها عام 1979.

وأوضحت الشرطة في بيان أن مشاركين في الاجتماع الافتراضي اتصلوا بخدمات الطوارئ بعدما رأوا ما حصل. لكن لم يعرف بعد ما رآه المشاركون تحديدا.

وقال أحد مسؤولي الشرطة إنهم يعتقدون أن "نحو عشرين شخصا كانوا مشاركين في الاجتماع، وأنهم رأوا القتيل "يختفي عن الشاشة ثم سمعوه يتنفس بصعوبة".

وحاول الابن الفرار لكن الشرطة قبضت عليه قرب موقع الجريمة وأدخلته سريعا إلى المستشفى حيث أبقي، على أن توجه إليه تهمة رسمية بارتكاب الجريمة.

وهذه هي جريمة القتل الأولى من نوعها أثناء اجتماع عبر منصة "زوم" التي يتم الإعلان عنها حتى الآن.

وزاد عدد مستخدمي منصة "زوم" بصورة كبيرة مع فرض تدابير الحجر حول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر : الفرنسية
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