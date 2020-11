نهار بيجين يتحول لظلام دامس بشكل مفاجئ.. ما القصة؟ (فيديو)

تداول مغردون مقيمون في العاصمة الصينية بيجين مقاطع فيديو وصورًا لتحول نهار العاصمة إلى الظلام الدامس بشكل مفاجئ.

ورصدت مقاطع الفيديو تحول نهار بيجين إلى ليل، فجأة ودون مقدمات، في تمام الساعة 3.50 عصرًا، أي قبل 3 ساعات ونصف ساعة من غروب الشمس الاعتيادي، وذلك قبل أن تعود للنهار مرة أخرى.

وعلق مقيم مصري في العاصمة الصينية، بالقول "وكده تبقى 2020 قفلت ليفيل الوحش.. الفيديو لسه مصوره حالا الساعة 3 العصر والجو قلب من نهار لليل حرفيا".

وبحسب مغردين فإن السبب هو عاصفة رعدية هبت بشكل مفاجئ على بيجين وأدت لهذا الظلام، في حين ذهب آخرون إلى أنها ناتجة عن رياح محملة بدخان كثيف.

Just recorded this #spooky video at 3:50pm in #Beijing. Thunderstorms are in the forecast and it just began to rain. It went from daylight to near pitch-dark in a matter of an hour or so. The city has had to turn on their lights way earlier today. The sun doesn’t set until 7:27pm pic.twitter.com/rWiOZNXL52

— Oscar Margain (@OscarJournalist) May 21, 2020