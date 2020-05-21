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فضيحة كبرى تهز "جامعات المشاهير" في أمريكا

الممثلة الأمريكية لوري لافلين وزوجها موسيمو غانولي
الممثلة الأمريكية لوري لافلين وزوجها موسيمو غانولي
21/5/2020

وافقت الممثلة الأمريكية لوري لافلين على الإقرار بالذنب في فضيحة هزت الأوساط الجامعية بعد الكشف عن دفع عشرات الأثرياء رشى لإدخال أبنائهم إلى جامعات عريقة في الولايات المتحدة.

وتُتهم لوري لافلين بأنها دفعت مع زوجها المصمم موسيمو غانولي مبلغ 500 ألف دولار لوسيط بهدف إدخال ابنتيها إلى جامعة كاليفورنيا الجنوبية (يو أس سي).

وبتخطيط من وليام سينغر العقل المدبر للعملية، جرى تقديم ابنتي الممثلة على أنهما مرشحتان محتملتان للالتحاق بفريق رياضة التجديف في الجامعة، وهو نشاط لا تمارسانه.

وحصلت جمعية وليام سينغر على 25 مليون دولار من أهال ميسورين يرغبون في تسجيل أبنائهم في جامعات عريقة بينها يال وجورجتاون وستانفورد.

وبموجب اتفاق مع الادعاء، سيوصي المدعي العام الفدرالي في ماساتشوستس أندرو ليلينغ بإنزال عقوبة بالسجن شهرين، بحسب بيان نشر الخميس. وهذه تسوية إيجابية للممثلة التي كانت تواجه احتمال السجن سنوات عدة.

ويجنب هذا الاتفاق لوري لافلين محاكمة قضائية كان مقررا انطلاقها في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ولا يزال يتعين المصادقة على الاتفاق من قاض فدرالي في بوسطن خلال جلسة حددت الجمعة.

وستقر الممثلة المعروفة بدور العمّة بيكي في مسلسل "فول هاوس"، بذنبها بتهمة إجراء تحويلات مصرفية احتيالية، وهو اتهام تصل عقوبته إلى السجن 20 عاما.

ووافق الادعاء على التخلي عن تهمتين أخريين وجهتا للممثلة البالغة 55 عاما وهما الفساد وتبييض الأموال، وتصل عقوبتهما إلى السجن 25 عاما.

وستبدأ الممثلة الأمريكية عقوبتها في غضون 90 يوما بعد الإدانة.

كما وافق غانولي زوج لافلين على الإقرار بالذنب بتهمة التزوير وتعهد المدعي العام إصدار توصية بإنزال عقوبة بالسجن خمسة أشهر.

وسيوصي الادعاء أيضا بعقوبات قدرها 150 ألف دولار و250 ألفا على التوالي بحق لافلين وغانولي.

وفي النظام القضائي الأمريكي، يمكن للمتهم أن يتفادى المحاكمة في حال أعلن إمكان إقراره بالذنب كما أنه يفيد في أكثر الأحيان من عقوبة مخفضة أو حتى من إسقاط للتهم.

وأقر أكثرية الأهالي الضالعين في الفضيحة بذنبهم وبعضهم تلقى عقوبته.

كذلك أقرت ممثلة أخرى هي فيليسيتي هافمان ("ديسبيريت هاوسوايفز") بذنبها في القضية وحكم عليها بالسجن أسبوعين، وهي عقوبة أمضتها في أكتوبر/تشرين الأول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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