تشييد محطة قطارات في الصين خلال 6 ساعات (فيديو)

نشرت صحيفة الصين الشعبية (رسمية) عبر منصاتها التفاعلية، مقطع فيديو، يرصد إنشاء محطة سكك حديدية ضخمة أقل من ست ساعات، في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

واستغرق إنشاء محطة القطارات تلك خمس ساعات ونصف ساعة فقط.

How to finish constructing a train station within only five and a half hours? 1000 workers and an overnight effort make it possible! The completion of Pumei Railway station on May 14th initiated a significant railway project in SE China' Fujian. This is China speed! pic.twitter.com/C1Qsbw1BGR

