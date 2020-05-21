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منوعات|الصين

تشييد محطة قطارات في الصين خلال 6 ساعات (فيديو)

كخلية نحل، انجز العمال المهمة في أقل من 6 ساعات خلال الليل
كخلية نحل، انجز العمال المهمة في أقل من 6 ساعات خلال الليل
21/5/2020

نشرت صحيفة الصين الشعبية (رسمية) عبر منصاتها التفاعلية، مقطع فيديو، يرصد إنشاء محطة سكك حديدية ضخمة أقل من ست ساعات، في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

واستغرق إنشاء محطة القطارات تلك خمس ساعات ونصف ساعة فقط.

ويظهر الفيديو ألفا من العمال، يواصلون العمل ليلًا بعزيمة كما لو كانوا خلية نحل، حتى انتهوا من تشييد المحطة وإكمال المهمة بالكفاءة والسرعة المرجوة.

وعلقت الصحيفة بالقول "كيف تنتهي من بناء محطة قطار في غضون خمس ساعات ونصف فقط؟ 1000 عامل وجهد ليلي يجعله ممكنًا!".

وتابعت "تم الانتهاء من محطة سكة حديد Pumei في 14 مايو/آيار، مشروع كبير للسكك الحديدية في فوجيان جنوب شرق الصين. هذه سرعة الصين!"، في إشارة إلى إنجاز المهمة الإنشائية العملاقة في وقت قياسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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