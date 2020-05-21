تشييد محطة قطارات في الصين خلال 6 ساعات (فيديو)

نشرت صحيفة الصين الشعبية (رسمية) عبر منصاتها التفاعلية، مقطع فيديو، يرصد إنشاء محطة سكك حديدية ضخمة أقل من ست ساعات، في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

واستغرق إنشاء محطة القطارات تلك خمس ساعات ونصف ساعة فقط.

How to finish constructing a train station within only five and a half hours? 1000 workers and an overnight effort make it possible! The completion of Pumei Railway station on May 14th initiated a significant railway project in SE China' Fujian. This is China speed! pic.twitter.com/C1Qsbw1BGR — People's Daily, China (@PDChina) May 19, 2020

ويظهر الفيديو ألفا من العمال، يواصلون العمل ليلًا بعزيمة كما لو كانوا خلية نحل، حتى انتهوا من تشييد المحطة وإكمال المهمة بالكفاءة والسرعة المرجوة.

وعلقت الصحيفة بالقول "كيف تنتهي من بناء محطة قطار في غضون خمس ساعات ونصف فقط؟ 1000 عامل وجهد ليلي يجعله ممكنًا!".

وتابعت "تم الانتهاء من محطة سكة حديد Pumei في 14 مايو/آيار، مشروع كبير للسكك الحديدية في فوجيان جنوب شرق الصين. هذه سرعة الصين!"، في إشارة إلى إنجاز المهمة الإنشائية العملاقة في وقت قياسي.