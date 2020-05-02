سمك القرش الحوتي يهيمن على شواطئ قطر الشمالية (فيديو)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسمكة "القرش الحوتي"، والمعروفة في قطر باسم "النهم"، والتي هيمنت على شواطئ الشمال في دولة قطر، لا سيما حقل الشاهين.

وتتجمع سنويًا -في هذه المنطقة- أعداد كبيرة من سمك القرش الحوتي (النهم)، لا توجد سوى في مناطق قليلة جدًا حول العالم، ويبعد حقل الشاهين البحري قرابة 90 كيلومترًا شمال غرب الشواطئ القطرية.

وقد يتجاوز طول سمكة القرش الحوتي 15 مترًا، ويتعدى وزنها 30 طنًا، ما يجعلها أكبر سمكة في العالم بلا منازع.

تصوير اخوي مبارك المهيزع اليوم شمال قطر

(النهم) pic.twitter.com/g5SRzDgsC7 — راشد الهاملي 🇶🇦 (@Alhamli_70) April 22, 2020

فيديو 🎥| سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني مع القرش الحوت "النهم" شرق قطر @khk#قطر #Qatar pic.twitter.com/vx5dGR3n9X — قطر 🇶🇦 (@qatar) July 19, 2019

اهدى السيد محمد السادة رابطة الشبهانة البيئية هذا الفيديو القصير الذي يوثق الحوت القرش أو النهم في لهجتنا والذي يعيش في مجموعة تصل إلى ستين تعد الأكبر في العالم شمال قطر. ساهم في التصوير أيضا محمد الجيدة ومجموعة من الشباب. جهد تشكرون عليه وتوثيق مهم لاحد الكائنات النادرة. pic.twitter.com/XNaQ6m38df — Alshabhanah (@alshabhanah) September 19, 2018

وفي 2011، انطلق مشروع بحثي يحمل اسم "القرش الحوتي في قطر"، وتألَّف الفريق البحثي لاحقًا من شراكة بين وزارة البيئة القطرية، وميرسك قطر للأبحاث والتكنولوجيا، وجامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة.

فيلم وثائقي بالتعاون مع مؤسسة ميرسك للأبحاث عن سمك النهم في الرويس وحقل الشاهين

ولاحظ الفريق أن هذه الأسماك تأتي إلى حقل الشاهين لالتهام بيض الأسماك الأخرى، وذلك خلال المدة ما بين شهري مايو/أيار وسبتمبر/أيلول سنويًا.

لوحظ كذلك أن سمك النهم يتغذى على بيض أسماك الكنعد (التونة) والتي بدورها تضع الملايين من البيض في فصل الصيف بمنطقة الشمال في قطر.