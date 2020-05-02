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سمك القرش الحوتي يهيمن على شواطئ قطر الشمالية (فيديو)

2/5/2020

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسمكة "القرش الحوتي"، والمعروفة في قطر باسم "النهم"، والتي هيمنت على شواطئ الشمال في دولة قطر، لا سيما حقل الشاهين.

وتتجمع سنويًا -في هذه المنطقة- أعداد كبيرة من سمك القرش الحوتي (النهم)، لا توجد سوى في مناطق قليلة جدًا حول العالم، ويبعد حقل الشاهين البحري قرابة 90 كيلومترًا شمال غرب الشواطئ القطرية. 

وقد يتجاوز طول سمكة القرش الحوتي 15 مترًا، ويتعدى وزنها 30 طنًا، ما يجعلها أكبر سمكة في العالم بلا منازع.

وفي 2011، انطلق مشروع بحثي يحمل اسم "القرش الحوتي في قطر"، وتألَّف الفريق البحثي لاحقًا من شراكة بين وزارة البيئة القطرية، وميرسك قطر للأبحاث والتكنولوجيا، وجامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة.

فيلم وثائقي بالتعاون مع مؤسسة ميرسك للأبحاث عن سمك النهم في الرويس وحقل الشاهين

ولاحظ الفريق أن هذه الأسماك تأتي إلى حقل الشاهين لالتهام بيض الأسماك الأخرى، وذلك خلال المدة ما بين شهري مايو/أيار وسبتمبر/أيلول سنويًا.

لوحظ كذلك أن سمك النهم يتغذى على بيض أسماك الكنعد (التونة) والتي بدورها تضع الملايين من البيض في فصل الصيف بمنطقة الشمال في قطر.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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