تتيح لك تناول الطعام دون نزعها.. كمامة تتحدى كورونا (فيديو)

طور مخترعون كمامة بفم يمكن التحكم بها من بعد تتيح تناول الطعام دون نزعها، وهو جهاز يقولون إنه قد يجعل الأكل في المطاعم أقل خطورة.

يؤدي الضغط على زر، إلى فتح فتحة في الكمامة بحيث يمكن للطعام أن يمر عبرها إلى داخل الفم.

Israeli inventors have developed a mask with a remote-control mouth that lets diners eat without taking it off https://t.co/LLCRxRWDBv pic.twitter.com/9ImXdIAayP — Reuters (@Reuters) May 19, 2020

وقال نائب رئيس براءات الاختراع والاختراعات، أمس الاثنين عندما عرض الجهاز في مكاتبها بالقرب من تل أبيب: "سيتم فتح الكمامة ميكانيكياً من بعد أو تلقائيًا عندما تصل الشوكة إليها".

"بعد ذلك يمكنك تناول الطعام والاستمتاع والشراب وإخراج الشوكة وسيتم إغلاقه بعد ذلك، وستكون محميًا ضد كورونا والأشخاص الآخرين الذين يجلسون معك."

وقالت الشركة إنها تخطط لبدء تصنيع الكمامة في غضون أشهر.

وقالت إنها ستبيع الكمامة الواحدة على الأرجح بسعر يتراوح بين (0.85 إلى 2.85 دولار) فوق سعر الأقنعة الطبية الزرقاء البسيطة.