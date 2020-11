تتيح لك تناول الطعام دون نزعها.. كمامة تتحدى كورونا (فيديو)

طور مخترعون كمامة بفم يمكن التحكم بها من بعد تتيح تناول الطعام دون نزعها، وهو جهاز يقولون إنه قد يجعل الأكل في المطاعم أقل خطورة.

يؤدي الضغط على زر، إلى فتح فتحة في الكمامة بحيث يمكن للطعام أن يمر عبرها إلى داخل الفم.

