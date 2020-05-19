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تتيح لك تناول الطعام دون نزعها.. كمامة تتحدى كورونا (فيديو)

يتم فتح الكمامة ميكانيكياً عن بعد أو تلقائيًا عندما تصل الشوكة إليها
يتم فتح الكمامة ميكانيكياً عن بعد أو تلقائيًا عندما تصل الشوكة إليها
19/5/2020

طور مخترعون كمامة بفم يمكن التحكم بها من بعد تتيح تناول الطعام دون نزعها، وهو جهاز يقولون إنه قد يجعل الأكل في المطاعم أقل خطورة.

يؤدي الضغط على زر، إلى فتح فتحة في الكمامة بحيث يمكن للطعام أن يمر عبرها إلى داخل الفم.

وقال نائب رئيس براءات الاختراع والاختراعات، أمس الاثنين عندما عرض الجهاز في مكاتبها بالقرب من تل أبيب: "سيتم فتح الكمامة ميكانيكياً من بعد أو تلقائيًا عندما تصل الشوكة إليها".

"بعد ذلك يمكنك تناول الطعام والاستمتاع والشراب وإخراج الشوكة وسيتم إغلاقه بعد ذلك، وستكون محميًا ضد كورونا والأشخاص الآخرين الذين يجلسون معك."

وقالت الشركة إنها تخطط لبدء تصنيع الكمامة في غضون أشهر.

وقالت إنها ستبيع الكمامة الواحدة على الأرجح بسعر يتراوح بين (0.85 إلى 2.85 دولار) فوق سعر الأقنعة الطبية الزرقاء البسيطة.

المصدر : رويترز
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