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عبر ستار عازل: عجوز بريطانية تحتضن ابنها بعد أن منعتهما كورونا (فيديو)

البريطاني أنتوني كوفين يحتضن والدته عبر حاجز بلاستيكي
البريطاني أنتوني كوفين يحتضن والدته عبر حاجز بلاستيكي
17/5/2020

نشر بريطاني مقطعا مصورا لأمه وهي تهرول لاحتضانه عبر حاجز بلاستيكي بعد أن منعه فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 من التواصل الجسدي مع والديه المسنين.

ولجأ البريطاني أنتوني كوفين إلى ابتكار ساتر بلاستيكي عازل يتمكن من خلاله احتضان والدته العجوز من دون أن يعرضها لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

ووثقت زوجته ميريام كوفين تلك اللحظات المؤثرة لوالدته وهي تهرول تجاهه لاحتضانه عبر الحاجز البلاستيكي.

وغمرت السعادة الأم العجوز وهي تحتضن ابنها، بينما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تلك اللحظات المؤثرة على صفحاتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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