البث الحي
منوعات|لبنان

أسراب من الحشرات تهاجم مدنا لبنانية.. ما القصة؟ (فيديو)

العلم اللبناني يرفرف على كورنيش مهجور تقريبا في مدينة صور الجنوبية
العلم اللبناني يرفرف على كورنيش مهجور تقريبا في مدينة صور الجنوبية
16/5/2020

تداول عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، الجمعة، تظهر موجة أسراب الحشرات على نوافذ المنازل، والشرفات، وداخل البيوت، وعلى أعمدة الإنارة، وعلى الأرض والأرصفة.

ويشهد لبنان منذ يومين أسرابًا من حشرات غير ضارة تدعى "الخنفساء السوداء وحشرة الزيز الذهبي ونوع من البعوض الصغير"، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما ترتب عليه تكاثر هذه الحشرات بسرعة.

https://twitter.com/Ali69760507/status/1261470435163516929?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/alishoeib1970/status/1261433875089276928?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في لبنان الدكتور ميشال إفرام، السبت: "إن أسرابًا من الحشرات ظهرت في لبنان منذ يومين، وهذه الحشرات تظهر عادةً في شهر أيار/مايو كما حصل العام الماضي".

وأضاف: "شهد لبنان في نيسان/أبريل 2020 وأبريل 2019، كثيرًا من الأمطار، مما أدى إلى نمو الحشائش والأعشاب البرية، وبعدها أتت موجات من الحر"، مشيرًا إلى أن "هذه الحشرات موجودة في التربة، وتحت الحجارة، وبسبب موجة الحر تتكاثر بسرعة وتخرج".

وظهرت هذه الحشرات في مدينة بعلبك وعرسال وقرى البقاع الشمالي، كما اجتاحت الحشرات مناطق جبل لبنان وبيروت والمتن وجونية وساحل كسروان وجبيل، مما دفع البلديات إلى بدء حملة لمكافحتها، عبر رشّ مبيدات طالت مخيّمات اللّاجئين السوريين كذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من منوعات

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)