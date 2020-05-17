أسراب من الحشرات تهاجم مدنا لبنانية.. ما القصة؟ (فيديو)

تداول عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، الجمعة، تظهر موجة أسراب الحشرات على نوافذ المنازل، والشرفات، وداخل البيوت، وعلى أعمدة الإنارة، وعلى الأرض والأرصفة.

ويشهد لبنان منذ يومين أسرابًا من حشرات غير ضارة تدعى "الخنفساء السوداء وحشرة الزيز الذهبي ونوع من البعوض الصغير"، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما ترتب عليه تكاثر هذه الحشرات بسرعة.

https://twitter.com/Ali69760507/status/1261470435163516929?ref_src=twsrc%5Etfw

حشرات تجتاح المناطق وتحجر المواطنين داخل المنازل… ما السبب؟#لبنان https://t.co/HDi5x5sIMY — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) May 16, 2020

https://twitter.com/alishoeib1970/status/1261433875089276928?ref_src=twsrc%5Etfw

حمله سوسک ها به شمال لبنان و پشه ها به جنوب ⁦🤦🏻‍♂️⁩

عموما با جریان هوای گرم این حشرات هم منتقل می شوند و به لبنان می آیند. https://t.co/KWBCVeOa5U — LIBANIRAN.com (@libaniran) May 16, 2020

وقال رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في لبنان الدكتور ميشال إفرام، السبت: "إن أسرابًا من الحشرات ظهرت في لبنان منذ يومين، وهذه الحشرات تظهر عادةً في شهر أيار/مايو كما حصل العام الماضي".

وأضاف: "شهد لبنان في نيسان/أبريل 2020 وأبريل 2019، كثيرًا من الأمطار، مما أدى إلى نمو الحشائش والأعشاب البرية، وبعدها أتت موجات من الحر"، مشيرًا إلى أن "هذه الحشرات موجودة في التربة، وتحت الحجارة، وبسبب موجة الحر تتكاثر بسرعة وتخرج".

وظهرت هذه الحشرات في مدينة بعلبك وعرسال وقرى البقاع الشمالي، كما اجتاحت الحشرات مناطق جبل لبنان وبيروت والمتن وجونية وساحل كسروان وجبيل، مما دفع البلديات إلى بدء حملة لمكافحتها، عبر رشّ مبيدات طالت مخيّمات اللّاجئين السوريين كذلك.