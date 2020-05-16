لحظات تفصل رجلا عن الموت دهسا تحت عجلات قطار (فيديو)

أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس، التقطته كاميرات المراقبة عند معبر للقطارات بشمال لندن لحظة عبور رجل من أمام قطار سريع كاد يدهسه، لكن لحسن حظه نجا بفارق ثوان من الحادث المروع.

وأظهر المقطع تجاهل الرجل الحاجز وعلامات الانتظار لحين عبور القطار، وتعجل عابرا القضبان بينما كان القطار قادمًا بأقصى سرعة.

ونجا الرجل بأعجوبة في اللحظات الأخيرة، من موت محقق، بعدما عرض حياته للخطر، حيث كان على بعد بوصات من القطار.

وعلقت شرطة النقل، على الحادثة بالقول إن الضباط أجبروا على التحقيق في الحادث في الوقت الذي يجب أن يدعموا إجراءات مكافحة كورونا في البلاد، مستغربة من مخاطرة الرجل بحياته لأجل توفير بضع ثوان فقط، وفق موقع "ستاندرد" البريطاني.

وقال المفتش ستيفن ويبستر "كانت هذه حادثة لا داعي لها تمامًا، وتتطلب انتباهنا وإجراء تحقيق في الوقت الذي كان فيه الضباط يدعمون أحدث التوجيهات بشأن مكافحة كورونا، ويساعدون في الحفاظ على سلامة المسافرين".

ووصفت مديرة السلامة المجتمعية في شبكة السكك الحديدية ريبيكا كروكر، تصرف الرجل بالمتهور، كاد بسببه أن يفقد حياته بكل سهولة مقابل مجرد توفير بضع دقائق من الانتظار!