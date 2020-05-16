شاهدها الملايين.. محمد رمضان يتحدى قرار منعه من الغناء بـ"كورونا فيروس" (فيديو)

رغم قرار نقابة الموسيقيين المصرية بمنع أغاني المهرجانات، نشر الفنان محمد رمضان، أمس، عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا من أغنيته الجديدة "كورونا فيروس" التي يستعد لطرحها.

وظهر رمضان بصحبة ابنته داخل سيارة، وهما يغنيان "كورونا فيروس"، وتتحدث كلماتها عن تأثير كورونا على حياة البشر، وتحمل الأغنية بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بمرض "كوفيد-19″، الذي يسببه الفيروس.

وحصد المقطع أكثر من 6 ملايين مشاهدة، منذ نشره مساء أمس الجمعة، على صفحته بموقعي فيسبوك وإنستغرام.

وكان محمد رمضان قد سخر من تفشي فيروس كورونا، بنشره مقطع فيديو يتضمن أغنيته الشهيرة "فيروس"، ظهر فيه كورونا على شكل وحش مخيف يهاجم بشراسة دولًا مثل إيطاليا والصين وإيران رغم تصديها له، ويظهر في الخلفية مصر وهي تختبئ من كورونا، بينما لا يرى الوحش مصر.

وتأتي أغنية رمضان الجديدة رغم قرار نقيب المهن الموسيقية في مصر، هاني شاكر، منتصف فبراير/شباط الماضي، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، على خلفية أغنية بنت الجيران التي أثارت بعض كلماتها أزمة بعد بثها في حفل عيد الحب الذي أقيم بإستاد القاهرة.

وشمل القرار الذي أثار ضجة كبيرة آنذاك، جميع مطربي وفرق المهرجانات الحاملين وغير الحاملين لكارنيه نقابة المهن الموسيقية، وهو الأمر الذي علق عليه رمضان حينذاك بأنه لن يغني في مصر مرة أخرى.

وفي مارس/آذار الماضي، منحت النقابة تصاريح لمطربي المهرجانات، عبر "شعبة الأداء الشعبي"، وحصول أعضائها على ترخيص سنوي بالغناء، شرط الالتزام بالمعايير الرقابية، مع احتفاظ النقابة بحق إلغاء الترخيص حال المخالفة.

هذا القرار الأخير فسره البعض بأنه تراجع من مجلس النقابة، إلا أن المتحدث باسم النقابة أكد أن قرار قبول من يُطلق عليهم "مطربو المهرجانات" بعضوية النقابة ليس تراجعًا عن قرار مجلس النقابة بمنع هذه الأغاني التي سادت مؤخرًا.

وشدد المتحدث باسم النقابة، في تصريحات محلية، على أن من يُخل بالشروط والضوابط سيتم شطبه ومنعه من عضوية الشعبة، فضلًا عن عدم منح تصاريح لأي ممن لم تقبلهم لجنة الأداء بالنقابة.

اقرأ أيضًا:

"هنغني ياهاني".. مؤيدو مطربي المهرجانات يتحدون نقابة الموسيقيين في مصر

شاهد: شاكوش وكمال يعتذران عن "خمور وحشيش".. وقرار ضد مطربي المهرجانات