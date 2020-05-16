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باكستان: رقم قياسي لمشتركي قناة "قيامة أرطغرل"

الممثل التركي إنجين التان بطل مسلسل "قيامة أرطغرل"
الممثل التركي إنجين التان بطل مسلسل "قيامة أرطغرل"
15/5/2020

وصل عدد المشتركين الباكستانيين في قناة المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل" على "يوتيوب" أكثر من مليوني مشترك خلال 16 يوما.

وحظي المسلسل التركي الشهير باهتمام كبير في باكستان بعد أن بدأ التلفزيون الحكومي ببث حلقاته منذ بداية شهر رمضان ناطقا بالأردية .

وأوضح بيان صادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT"، الجمعة، أنه منذ افتتاح قناة "TRT Ertugrul by PTV" قبل أسبوعين على يوتيوب، تجاوز عدد مشتركيها أكثر من مليوني مشترك.

وأشار مراد أكغون، نائب مدير "TRT" العام، أن القناة سجلت خلال 16 يوما أكثر من 100 مليون مشاهدة، مشيرا إلى أن المسلسل له تأثير "لا يصدق" في باكستان.

منذ افتتاح قناة &quot;TRT Ertugrul by PTV&quot; قبل أسبوعين على يوتيوب، تجاوز عدد مشتركيها أكثر من مليوني مشترك.

وأضاف أكغون، أن المسلسل أظهر للعالم مدى أهمية الأعمال القائمة على القيم، مؤكدا أن المسلسل يعتمد على قصة حقيقية ويختلف أبطاله عن الأبطال الخارقين الكلاسيكيين كما في هوليوود.

ويواصل المسلسل التركي الشهير تحقيق نسب مشاهدات عالية داخل تركيا وخارجها، رغم انتهاء حلقاته في مايو/أيار 2019.

المسلسل الذي بدأ عرضه عام 2014 على شاشة القناة الرسمية التركية "TRT1″، اختتم مسيرته الموسم الماضي بعد عرض الحلقة 150.

وإلى جانب تصدّره نسب المشاهدات داخل تركيا خلال مواسم عرضه، حظي المسلسل بمتابعة واسعة لدى 71 دولة تم تصديره إليها، أبرزها: الولايات المتحدة، وباكستان، وألبانيا، وبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعرض المسلسل حالياً لدى بلدان مختلفة، مدبلجاً إلى 25 لغة مختلفة، أبرزها العربية، والإنجليزية والأردية.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الـ13 الميلادي. ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م).

وتستمر سلسلة المسلسل التاريخي في الموسم الحالي مع مسلسل "المؤسس عثمان" والذي يتناول حياة مؤسس الدولة العثمانية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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