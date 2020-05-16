البث الحي
منوعات

القصة الكاملة لاعتداء أحمد فلوكس على فرد الأمن.. ما علاقة فيلم الممر بما حدث؟

الممثل المصري أحمد فلوكس
الممثل المصري أحمد فلوكس
16/5/2020

تواصل النيابة العامة في مصر التحقيق في الاتهامات المتبادلة بين الممثل المصري أحمد فلوكس واثنين من أفراد أمن أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد لكشف ملابسات الواقعة.

وقال فلوكس في التحقيقات إنه اعتاد الدخول لأصدقائه في المجمع حيث إنه شخصية معروفة، إلا أن فرد الأمن منعه من الدخول وقال له: "أنت هتعمل لي فيها بطل فيلم الممر"، ما جعل فلوكس يشعر بالغضب، ودفع فرد الأمن ثم عاد إلى سيارته مرة أخرى، على حد تعبيره.

وأضاف فلوكس في التحقيقات أن فرد الأمن عاد إليه حاملًا في يده "شومة" وكسر السيارة وأصابه في صدره.

تعود أحداث الواقعة، عندما توجه فلوكس إلى مجمع سكنى، للقاء طليقته داخل فيلا تقيم فيها، إلا أن أفراد الأمن الخاص، المعينين للتأمين وفحص زوار المجمع، استوقفوه ومنعوا دخوله، لعدم وجود اسمه ضمن قائمة المسموح لهم بالدخول. 

اعترض فلوكس على منعه من الدخول، ونشبت بينه وبين أفراد الأمن مشاجرة رصدتها كاميرات المراقبة الخاصة بالمجمع.

وعقب انتهاء المشاجرة، توجه فرد الأمن إلى قسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد، وحرر محضرًا اتهم فيه فلوكس بالاعتداء عليه، لمنعه من الدخول، وقدم مقطع فيديو خاص بكاميرات المراقبة، يثبت واقعة الاعتداء عليه، وانتشر عقب ذلك مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فلوكس أمام النيابة: "قلت لهم أنا شخصية معروفة وبطل الممر. فنزلوا عليه بالشوم وضربوني"

وقال محامي فلوكس، علاء عابد إنهم تقدموا بطلب تفريغ كاميرات المراقبة لـ6 أشهر ماضية؛ لإثبات أن موكله اعتاد الدخول والخروج من المجمع، فضلًا عن طلب عرض الفيديو المنشور على صفحات الإنترنت على الإدارات الفنية بوزارة الداخلية واتحاد الإذاعة والتلفزيون؛ لإثبات صحته من عدمه.

والتمس عابد اثبات اتهامه لفرديْ الأمن بالضرب وإتلاف سيارة موكله، وإثبات اتهام مالك المجمع ومدير أمن المجمع بتحريض فرد الأمن للاعتداء على فلوكس.

وطلب كذلك السماح بالإدعاء المدني قبل فرد الأمن ومالك المجمع ومدير أمنه بمبلغ مالي قدره مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وفي تغيير مفاجئ، تصالح فلوكس مع أفراد أمن المجمع السكني،اليوم، وتناول معهم طعام الإفطار.

يذكر أن آخر أعمال الممثل أحمد فلوكس، مشاركته في فيلم الممر، وهو فيلم يتناول التضحيات العسكرية، وتعد ميزانيته الأعلى بين أفلام السينما المصرية.

اقرأ أيضًا:

مصريون يستنكرون "بلطجة" أحمد فلوكس ضد فرد أمن (فيديو)

فيلم "الممر".. هل يعد محاولة لتبرير محنة النكسة في 1967؟

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
المزيد من منوعات

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)