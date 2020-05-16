القصة الكاملة لاعتداء أحمد فلوكس على فرد الأمن.. ما علاقة فيلم الممر بما حدث؟

تواصل النيابة العامة في مصر التحقيق في الاتهامات المتبادلة بين الممثل المصري أحمد فلوكس واثنين من أفراد أمن أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد لكشف ملابسات الواقعة.

وقال فلوكس في التحقيقات إنه اعتاد الدخول لأصدقائه في المجمع حيث إنه شخصية معروفة، إلا أن فرد الأمن منعه من الدخول وقال له: "أنت هتعمل لي فيها بطل فيلم الممر"، ما جعل فلوكس يشعر بالغضب، ودفع فرد الأمن ثم عاد إلى سيارته مرة أخرى، على حد تعبيره.

وأضاف فلوكس في التحقيقات أن فرد الأمن عاد إليه حاملًا في يده "شومة" وكسر السيارة وأصابه في صدره.

تعود أحداث الواقعة، عندما توجه فلوكس إلى مجمع سكنى، للقاء طليقته داخل فيلا تقيم فيها، إلا أن أفراد الأمن الخاص، المعينين للتأمين وفحص زوار المجمع، استوقفوه ومنعوا دخوله، لعدم وجود اسمه ضمن قائمة المسموح لهم بالدخول.

اعترض فلوكس على منعه من الدخول، ونشبت بينه وبين أفراد الأمن مشاجرة رصدتها كاميرات المراقبة الخاصة بالمجمع.

الممثل أحد فلوكس الذي ملأ الدنيا حديثًا عن البطولة والوطنية بعد دوره بفيلم "الممر" هو نفسه الذي اعتدى بالضرب على فرد أمن بـ"كومباوند" سكني بالشيخ زايد في الجيزة pic.twitter.com/1L6p8UyvJT — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 15, 2020

الشهيد #احمد_فلوكس وهو بيعتدي علي جندي إسرائيلي (فرد امن) أمام كمبوند بالشيخ زايد 😂😂

افضحوهم pic.twitter.com/xQGqW5JvB2 — المعلم داغر (@officialhta2522) May 15, 2020

وعقب انتهاء المشاجرة، توجه فرد الأمن إلى قسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد، وحرر محضرًا اتهم فيه فلوكس بالاعتداء عليه، لمنعه من الدخول، وقدم مقطع فيديو خاص بكاميرات المراقبة، يثبت واقعة الاعتداء عليه، وانتشر عقب ذلك مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال فلوكس أمام النيابة: "قلت لهم أنا شخصية معروفة وبطل الممر. فنزلوا عليه بالشوم وضربوني"

#فلوكس أمام النيابة:" قولتلهم أنا شخصية معروفة وبطل الممر.. فنزلوا عليه بالشوم وضربوني"https://t.co/BxUSNB951O pic.twitter.com/wWQnIA0KDl — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) May 16, 2020

وقال محامي فلوكس، علاء عابد إنهم تقدموا بطلب تفريغ كاميرات المراقبة لـ6 أشهر ماضية؛ لإثبات أن موكله اعتاد الدخول والخروج من المجمع، فضلًا عن طلب عرض الفيديو المنشور على صفحات الإنترنت على الإدارات الفنية بوزارة الداخلية واتحاد الإذاعة والتلفزيون؛ لإثبات صحته من عدمه.

"لا أعطي مبررًا لما فعلته لكن الموضوع أكبر من أي حد يتخيله".. الممثل أحمد فلوكس يعلق على أزمة اعتدائه على أفراد أمن بتجمع سكني pic.twitter.com/YNdR5DkgsR — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 16, 2020

والتمس عابد اثبات اتهامه لفرديْ الأمن بالضرب وإتلاف سيارة موكله، وإثبات اتهام مالك المجمع ومدير أمن المجمع بتحريض فرد الأمن للاعتداء على فلوكس.

وطلب كذلك السماح بالإدعاء المدني قبل فرد الأمن ومالك المجمع ومدير أمنه بمبلغ مالي قدره مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وفي تغيير مفاجئ، تصالح فلوكس مع أفراد أمن المجمع السكني،اليوم، وتناول معهم طعام الإفطار.

يذكر أن آخر أعمال الممثل أحمد فلوكس، مشاركته في فيلم الممر، وهو فيلم يتناول التضحيات العسكرية، وتعد ميزانيته الأعلى بين أفلام السينما المصرية.

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