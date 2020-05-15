"لست وحدك".. مطعم يضع "باندا" في كل طاولة لمؤانسة زبائنه (فيديو)

ابتكر مطعم فيتنامي في بانكوك، وسيلة طريفة للتخفيف عن زبائنه وطأة التباعد الاجتماعي، ولتعريفهم بقواعد الجلوس الجديدة، بعد السماح بفتح المطاعم.

ووضع المطعم دمية على شكل "باندا" على كرسي في كل طاولة، بشكل يوضح للزبائن المكان المسموح لهم بالجلوس فيه، ليحافظوا على مسافات آمنة مع الآخرين.

وكانت تايلاند قد خففت أخيراً بعض القيود على الأنشطة التجارية، مع تقلص حالات الإصابة الجديدة بكورونا، مما أتاح للمطاعم فرصة إعادة فتح أبوابها، لكن مع تطبيق قواعد مشددة للحد من خطر انتشار الفيروس.

وقال صاحب المطعم الفيتنامي (ميزون سايجون) "كنا نزود كل طاولة بمقعد واحد فقط، لأن الزبون يأتي بمفرده، لذلك فكرت في أن نوفر له صحبة".

وعبر أحد رواد الموقع عن سروره لوجود جليس له، بعد خروجه لأول مرة منذ أشهر لتناول الطعام خارج المنزل، وأضاف "الدمية تخفف من شعوري بالوحدة أثناء تناول الطعام".

وذكرت زبونة أخرى أن قواعد الجلوس الجديدة كثيرا ما كانت تربك الزبائن، لكن مجموعة الدمى جعلت الأمور أوضح كثيرا، حتى يعرف الناس الأماكن الملائمة للجلوس والتي تحافظ على مسافات آمنة.

وسجلت تايلاند حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي دون أي حالات وفاة جديدة، وبهذا يصل إجمالي الإصابات إلى 3018 إصابة و56 وفاة منذ تفشي الفيروس في يناير/ كانون الثان الماضي.

ولم ترصد تايلاند أي حالات إصابة جديدة يوم الأربعاء، لأول مرة منذ مطلع مارس/ آذار قبل بدء العزل العام.

كل طاولة عليها دمية "الباندا" للتخفيف من الشعور بالعزلة (رويترز)

تساعد "الباندا" الزبائن على معرفة المكان الملائم للجلوس والحفاظ على المسافة الآمنة (رويترز)

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