البث الحي
منوعات

علامات كالجدري وعضة الشتاء.. 5 أعراض جلدية يسببها فيروس كورونا (فيديو)

15/5/2020

كيف يتأثر الجلد بالإصابة بفيروس كورونا؟ وما أنواع الكمامات والقفازات الملائمة لأصحاب الأمراض الجلدية المزمنة؟ وما تأثير استخدام المطهرات والمعمقات على الجلد والبشرة؟

يجيب على هذه الأسئلة د. حسان عبد الرزاق العثمان، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية وطب التجميل وزراعة الشعر، في لقائه "مع الحكيم" على شاشة الجزيرة مباشر.

يوضح العثمان أن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، وخط دفاعه الأول، ورصدت بعض الدراسات تأثير فيروس كورونا على الجلد، بنسبة 6-47%، وهناك خمس علامات للإصابة الجلدية بفيروس كوفيد-19، وهي:

  • التزرق الشبكي لدى كبار السن، الذين لديهم أعراض قوية، ويعبر هذا المرض عن قلة تروية دموية.
  • أصابع كوفيد: وهي الإصابة بتورم في نهايات الأصابع، وألم أحيانا كما يحدث في عضة الصقيع بالشتاء.
  • اللطاخات الحمامية التي تنتشر على الجذع.
  • آثار جلدية على شكل آفات لدغ الحشرات، بلون أبيض ووردي، وتنتشر على الجذع والأطراف.
  • آفات تقرحية تشبه الجدري، وقد وجدت عند الشباب.
وجدت بعض الدراسات وجود آفات تقرحية تشبه الجدري لدى شباب مصابين بفيروس كورونا (غيتي)

وذكر أن الإفراط في استخدام المعمقات، أظهر حالات مرضية جديدة، وهي "التهاب الجلد التماسي" الناتج عن استخدام المعقمات، عند الأشخاص العاديين.

ونصح بعدم الإفراط في استخدام المعمقات الكحولية، والاعتماد على الصابون ذي الـ PH المعتدل، والحفاظ على رطوبة اليدين باستخدام المرطبات التي تحتوي على اليوريا أو فيتامين E، أو الصبار، وهي متوفرة في الصيدليات وبعض الجمعيات.

وأكد على ضرورة مراجعة أصحاب الأمراض الجلدية المزمنة للطبيب، كي يحدد لهم أنواعا خاصة من الصوابين الطبية، ويعدل أو يزيد الجرعة العلاجية.

وبيَّن أن بعض أنواع الكمامات المتوافرة في الأسواق قد تحتوي على البوليستر أو النايلون، ويجب الابتعاد عنها، واختيار الأنواع الجيدة التي تحتوي على قماش طبي. أما عن المصابين بالأكزيما والأمراض الجلدية، فيفضل أن يضعوا على وجوههم مرطبا خاصا، لأنه يعمل كحاجز ويساعد على حماية البشرة.

وأكد أن القفازات الأكثر انتشارا مصنوعة من المواد المطاطية والمُحسسة، ولا ضرر من ارتدائها للأشخاص العاديين، أما الأشخاص ذوو الخطورة العالية، يجب أن يستعملوا القفازات الطبية الجراحية، ويبتعدوا عن القفازات التي تحتوي على بودرة التلك.

وذكر أن في كل الحالات، ينبغي أن يخلع الإنسان قفازيه كل ساعتين وبحد أقصى 4 ساعات، ويغسل يديه ويرتدي قفازا جديدا، لأن الجلد يحتاج إلى التنفس.

اقرأ أيضا:

تشرح الصدر ولا تؤدي للاختناق.. ما النباتات المسموح بتركها ليلا في غرف النوم؟

بالفيديو.. تعرف على بروتوكول الدخول للمنزل وحمايته من فيروس كورونا

تسوق بأمان.. كيف تحمي نفسك أثناء شراء مستلزمات رمضان؟

كيف تحمي نفسك من العدوى أثناء استقبال خدمات التوصيل للمنازل؟

أبل وسامسونغ تقدمان نصائح وخدمات لتعقيم الهواتف للوقاية من كورونا

ما الفرق بين الفيروسات والبكتيريا.. وهل كلها ضارة للإنسان؟

مفهومان مختلفان.. ما الفرق بين الوباء والجائحة؟

شاهد: أطعمة ومشروبات تساعد في مقاومة فيروس كورونا

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)