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مشهد غريب لسجناء ينقلون عدوى كورونا لأنفسهم.. ما السبب؟

14/5/2020

في تصرف غريب، أقدم سجناء في الولايات المتحدة على إصابة أنفسهم عمدًا بفيروس كورونا عن طريق مشاركة نفس الكوب في شرب المياه، وتبادل الكمامة نفسها والتصافح المتعمد لنقل العدوى.

وفعل السجناء الذين يقضون أحكاما متفاوتة بسجن مقاطعة لوس أنجلوس في كاليفورنيا، ذلك في محاولة لإقناع السلطات الأمريكية بإطلاق سراحهم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن 21 سجينا أصيبوا بالفعل بالفيروس الذي ضرب الولايات المتحدة بقوة وأدى إلى إصابة أكثر من مليون 430 ألف شخص، توفي منهم ما يزيد عن 85 ألفًا.

وكانت إدارة السجن قد أطلقت بالفعل سراح خمسة آلاف سجين عملًا بقواعد التبادل الاجتماعي.

وقال رئيس الشرطة المحلية، إن هذا المخطط أدى بالفعل إلى تفشي الفيروس داخل السجن، وكشفت كاميرات المراقبة قيام سجناء زنزانتين بهذه التصرفات الغريبة، ظنًا منهم أن إصابتهم قد تدفع سلطات السجن لإطلاق سراحهم، لكن بالتأكيد هذا لن يحدث".

وأشار إلى أن هؤلاء السجناء قد توجه إليهم اتهامات جنائية جديدة، الأمر الذي قد يتسبب في زيادة مدة احتجازهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية
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