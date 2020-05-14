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تعلموا اللغة في أسبوع.. فرقة كورية جنوبية تغني بالعربية عن كورونا (فيديو)

14/5/2020

أطلقت فرقة B.I.G الكورية الجنوبية، أغنية طريفة باللغة العربية حول فيروس كورونا، لتحفيز الجمهور العربي على مواجهة الأزمة، والعناية بالنظافة، والحرص على ارتداء الكمامة.

واشتهرت الفرقة في العالم العربي في الآونة الأخيرة، لقيامها بأداء عدد من الأغاني بلهجات عربية مختلفة، أشهرها أغنية "3 دقات المصرية"، و"لا بزاف" المغربية.

وقررت الفرقة المكونة من 5 شباب تعلم اللغة العربية في أسبوع، عندما دعيت للمشاركة برنامج إذاعي عربي كوري بمحطة KBS World العربية، وذلك حتى يتسنى لها الغناء للجمهور العربي.

وتعد من أشهر فرق البوب الكوري K-Pop، وهو نوع من الموسيقى الشعبية التي ذاعت أخيرا في كوريا الجنوبية، وانتشرت في أنحاء العالم فيما يعرف باسم "الموجة الكورية" أو "موجة الهاليو".

الفرقة الكورية تغني &quot;3 دقات&quot; المصرية

 

&quot;لا بزاف&quot; أول أغنية غنتها فرقة B.I.G الكورية

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المصدر : الجزيرة مباشر
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