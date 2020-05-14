تشرح الصدر ولا تؤدي للاختناق.. ما النباتات المسموح بتركها ليلا في غرف النوم؟

يتخوف البعض من وضع النباتات والزهور في غرف النوم، لأنها تستهلك الأوكسجين ليلا، وقد تؤدي إلى الاختناق، ولكن هناك نباتات فريدة تنقي الهواء وتشرح الصدر، ويُسمح بوضعها في غرف النوم.

في لقاء خاص مع موقع الجزيرة مباشر، تنصح ليليان الملاح، مصممة ديكور داخلي، بتجميل غرفة النوم ببعض النباتات، التي تنتج الأوكسجين أكثر مما تستهلك، وتساعد في التخلص من ثاني أكسيد الكربون، كما أنها تبعث على الراحة النفسية، وتحسن من جودة النوم.

وحددت بعض النباتات الشهيرة المسموح باستخدامها في غرف النوم، وهي:

الصبار cactus

تُعرف النباتات الصبارية منذ القدم بقدرتها على تحمل الظروف المناخية الصعبة، كما أنها تعمل على تلطيف درجة الحرارة داخل البيت، وتنقية الهواء، وتزيد من انبعاث الأكسجين ليلا خاصة في غرف النوم.

ورغم مظهره الشوكي، إلا أنه يعكس طاقة إيجابية، كما يستخدم السائل اللزج في نبتة الألوفيرا Aloe Vera في علاج الجلد الملتهب، وتغذية البشرة والوجه.

أنواع مختلفة من النباتات الصبارية (يوسبلاش)

الألوفيرا (غيتي)

الأوركيد Orchids

من أجمل وأروع الزهور على الإطلاق، ويستخرج منها رائحة الفانيليا، وتستخدم في صنع أرقى العطور.

يتماشى هذا النبات الجمالي مع جميع أنواع الفرش في غرف النوم، ويتوافر بأكثر من لون مميز، منها الأرغواني الفاتح والداكن، واللون الأبيض.

يزيد نبات الأوركيد من انبعاث الأوكسجين أثناء الليل، ويبعد الزيلين، وهو نوع من الملوثات الموجودة في الدهانات، ممل يجعل جو الغرفة نقيا ومنعشا.

تستخدم الأوركيد في أرقى أنواع العطور (غيتي)

الياسمين Jasmine

من أكثر الزهور التي يُنصح بتزيين غرف النوم بها، مع مراعاة الانتباه إلى أنه يحب المياه كثيرا.

ووجدت بعض الدراسات أن رائحة الياسمين ترتبط بانخفاض مستويات القلق، وتساعد على تحسين النوم، كما يمكن وضعها مع الشاي، فتكسبه مذاقا فريدا.

رائحة الياسمين تهدئ النفس وتقلل من مستوى القلق (غيتي)

شاي الياسمين يخفف من التوتر النفسي ويساعد على الاسترخاء (غيتي)

اللافندر lavender

اللافندر أو الخزامى من أكثر النباتات الشهيرة ذات الرائحة الخلابة، ومعروفة بتأثيرها المهدئ والمساعد على الاسترخاء والتقليل من مستويات القلق.

وهي مثالية لغرف النوم، وتستعمل عند تجفيفها داخل خزائن الملابس لنشر عطرها الفواح بين الثياب، ولكنها تحتاج إلى الضوء.

شروق الشمس على حقل لافندر في فرنسا (غيتي)

زنبق السلام Peace lily

نوع من أنواع الأوركيد الاستوائية، وهي من أجمل الورود بعودها الطويل، وألوانها الثلاثة: الأبيض والأصفر والأحمر.

تعد من منظفات الهواء الرائعة، وتحتاج للري مرة واحدة في الأسبوع، والقليل من الضوء، وتعيش لأسابيع طويلة.

زنبق السلام من النباتات المنقية للهواء (غيتي)

الجاردينيا Gardenia

تشبه الياسمين، فهي تطهر الهواء، وتتمتع برائحة جميلة، وتساعد على الاسترخاء والهدوء، وتحسن من جودة النوم.

لا تعيش طوال السنة، ولذلك ينبغي الاعتناء بها كثيرا، وعدم تعريضها للشمس.

تشبه الجاردينيا الياسمين كثيرا (غيتي)

زهور اللبلاب الإنجليزي English Ivy

من النباتات المتسلقة التي يمكن استخدامها في غرفة النوم والبلكونة أو الحديقة، ولكنها تحتاج إلى سلاسل معلقة كي تتسلق عليها.

وتعد من أشهر النباتات في تنقية الهواء وإزالة الملوثات، وتساعد في تخفيف أعراض الحساسية والربو، ولا تتطلب الكثير من العناية.

زهور اللبلاب الإنجليزي (غيتي)

جربر الاقحوانات gerbera

زهور لها جمالية ساحرة، متعددة الألوان، ولكنها لا تدوم طويلا.

جربر الاقحوانات زهرة جميلة لكن لا تعيش طويلا (غيتي)

البامبو Bamboo

من أسهل النباتات المنزلية في الرعاية، وتعيش لفترة طويلة، وتعمل على تنقية الهواء.

البامبو من النباتات الصديقة للمنزل (غيتي)

نبات الجاد Crassula ovata

نبات جميل، ذو مظهر منعش، ويبحث على الراحة، ويعرف في بعض الثقافات بأنه "نبات المال" ويجلب الحظ، ويعطي طاقة إيجابية في المكان الذي يوجد فيه.

نبات الجاد رمز للعطاء والوفرة في بعض الثقافات (غيتي)

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