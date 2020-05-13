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سلمان العودة في رمضان: تأملات مع اسم الله "القريب" (فيديو)

13/5/2020

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان" للشيخ سلمان العودة، المعتقل في سجون السعودية، وفي حلقة اليوم من شرحه لأسماء الله الحسني يتناول العودة اسم الله "القريب".

ويقول العودة في شرح هذا الاسم من أسماء الله الحسنى إن: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول "إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إنه معكم وإنه سميع قريب"، فيه إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا، وهما: السميع والقريب، وقد جاء في القرآن الكريم" إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ"سبأ: (50).

وجاء اسم السميع في مواضع كثيرة جداً، وهما في مقابل قوله:" لا تدعون أصم ولا غائباً"، فإن السميع في مقابل الأصم، والقريب في مقابل الغائب.

ويضيف العودة: الإنسان يؤدي العبادات المطلوبة كالصوم، الزكاة، الحج، وهو يستشعر قرب الله في قلبه، شعورك بوجود الله، وقرب الله منك، هذا معنى مهم، العبادات تقويه، العبادات تدعمه.. تحركه.. تبعثه.

ولذلك المؤمن هو من يشعر بأن الله معه وأن الله قريب منه: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ"[البقرة:186]، "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ "[ق:16].

يعني شعورك أن الله معك حتى لو عصيت استغفره تحس أنه رآك وأنت تعصيه، وأنه يسمعك وأنت تستغفر أيضاً، وأنه كما جعل فيك جبلة الشهوة مثلاً والميل إلى المعصية جعل فيك أيضاً جبلة التوبة، وأعطاك وفتح لك الأبواب في الاستقالة من هذا الذنب وطلب المسامحة والعفو.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله"، يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان "إشراقات قرآنية"، يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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