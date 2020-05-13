تفاعل واسع مع فيديو لأردوغان يتلو فيه القرآن لختمته برمضان

تفاعل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مع مقطع فيديو متداول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يتلو القرآن الكريم ضمن إطار ختمة شهر رمضان المبارك.

ويظهر المقطع الرئيس التركي وهو يجلس خلف طاولة ويتلو بصوت واضح، آيات من سورة الشورى في الجزء الـ 25 من القرآن الكريم، ليكون بذلك قد اقترب بخمسة أجزاء من ختم القرآن قراءة.

Erdogan is reciting Quran as part of the tradition in Ramadan. Many Turks recite the entire book during the holy month. This kind of videos do well within conservatives in the country pic.twitter.com/8F3Ocs0vq5 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 12, 2020

من جانبه، علق عضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة، على المقطع بقوله "لم اشاهد رئيس دولة يقرأ القرآن إلا أمير الكويت وولي عهده، فأمير الكويت بنى في بيته مسجد يصلي فيه الفروض مع الحرس والموظفين".

وتابع "وهذا حال كل من سبقوه من أمراء الكويت، وولي العهد بنى أكبر مسجد أمام بيته يصلي فيه الفروض، والرئيس أردوغان يحافظ على ورده اليومي والختمة الرمضانية الله يحفظهم".

لم اشاهد رئيس دولة يقرأ القرآن الا امير الكويت و ولي عهده فأمير الكويت بنى في بيته مسجد يصلي فيه الفروض مع الحرس والموظفين وهذا حال كل من سبقوه من امراء الكويت و ولي العهد بنى اكبر مسجد امام بيته يصلي فيه الفروض والرئيس اردوغان يحافظ على ورده اليومي والختمه الرمضانيه الله يحفظهم pic.twitter.com/Fw29OFl1nw — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 11, 2020

ومن وقت لآخر، تتداول منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، مقاطع فيديو لأردوغان وهو يتلو القرآن الكريم عقب صلوات الجمعة أو الجماعة.

وهناك بعض المنتقدين ممن يعتبرون في نشر تلك المقاطع "اتجارًا" بالدين، إلا أن كثيرين عبروا عن فرحتهم ودعمهم لنشرها لأن ما يفعله أردوغان هو ما يفعله غالبية الشعب التركي، وفق مغردين.

https://twitter.com/RD_turk/status/1260201218032513024?ref_src=twsrc%5Etfw

وكتب أحدهم "الذين ينتقدون نشرنا لمقاطع تلاوة القرآن الكريم بصوت الرئيس أردوغان لا يعرفون مقدار فرحتنا بأن يكون لنا قيادة تنتمي للشعب ديناً وتاريخاً وثقافة".

وتابع "شاهدنا رؤساء من قبله يجاهرون بالأكل والشرب في نهار رمضان، فكيف لا نفرح به. هذا الرجل منا ونحن منه".

ويتزامن شهر رمضان، هذا العام مع ظروف استثنائية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) الذي أصاب أكثر من 4 ملايين ونحو 360 ألف شخص حول العالم وحصد أراوح نحو 300 ألف منهم، ويهدد الاقتصاد العالمي.