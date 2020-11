تفاعل واسع مع فيديو لأردوغان يتلو فيه القرآن لختمته برمضان

تفاعل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مع مقطع فيديو متداول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يتلو القرآن الكريم ضمن إطار ختمة شهر رمضان المبارك.

ويظهر المقطع الرئيس التركي وهو يجلس خلف طاولة ويتلو بصوت واضح، آيات من سورة الشورى في الجزء الـ 25 من القرآن الكريم، ليكون بذلك قد اقترب بخمسة أجزاء من ختم القرآن قراءة.

Erdogan is reciting Quran as part of the tradition in Ramadan.

Many Turks recite the entire book during the holy month.

This kind of videos do well within conservatives in the country pic.twitter.com/8F3Ocs0vq5

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 12, 2020