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منوعات|تركيا

تفاعل واسع مع فيديو لأردوغان يتلو فيه القرآن لختمته برمضان

أردوغان يقرأ القرآن
أردوغان يقرأ القرآن
13/5/2020

تفاعل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مع مقطع فيديو متداول للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يتلو القرآن الكريم ضمن إطار ختمة شهر رمضان المبارك.

ويظهر المقطع الرئيس التركي وهو يجلس خلف طاولة ويتلو بصوت واضح، آيات من سورة الشورى في الجزء الـ 25 من القرآن الكريم، ليكون بذلك قد اقترب بخمسة أجزاء من ختم القرآن قراءة.

من جانبه، علق عضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة، على المقطع بقوله "لم اشاهد رئيس دولة يقرأ القرآن إلا أمير الكويت وولي عهده، فأمير الكويت بنى في بيته مسجد يصلي فيه الفروض مع الحرس والموظفين".

وتابع "وهذا حال كل من سبقوه من أمراء الكويت، وولي العهد بنى أكبر مسجد أمام بيته يصلي فيه الفروض، والرئيس أردوغان يحافظ على ورده اليومي والختمة الرمضانية الله يحفظهم".

ومن وقت لآخر، تتداول منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، مقاطع فيديو لأردوغان وهو يتلو القرآن الكريم عقب صلوات الجمعة أو الجماعة.

وهناك بعض المنتقدين ممن يعتبرون في نشر تلك المقاطع "اتجارًا" بالدين، إلا أن كثيرين عبروا عن فرحتهم ودعمهم لنشرها لأن ما يفعله أردوغان هو ما يفعله غالبية الشعب التركي، وفق مغردين.

https://twitter.com/RD_turk/status/1260201218032513024?ref_src=twsrc%5Etfw

وكتب أحدهم "الذين ينتقدون نشرنا لمقاطع تلاوة القرآن الكريم بصوت الرئيس أردوغان لا يعرفون مقدار فرحتنا بأن يكون لنا قيادة تنتمي للشعب ديناً وتاريخاً وثقافة".

وتابع "شاهدنا رؤساء من قبله يجاهرون بالأكل والشرب في نهار رمضان، فكيف لا نفرح به. هذا الرجل منا ونحن منه".

ويتزامن شهر رمضان، هذا العام مع ظروف استثنائية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) الذي أصاب أكثر من 4 ملايين ونحو 360 ألف شخص حول العالم وحصد أراوح نحو 300 ألف منهم، ويهدد الاقتصاد العالمي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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