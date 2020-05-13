الموت يفاجئ محاميا أردنيا أثناء بث مباشر على فيسبوك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة وفاة المحامي الأردني، أكرم هيلات، أثناء قيامه ببث مباشر على موقع فيسبوك.

وتوفي هيلات، أمس الثلاثاء، إثر نوبة قلبية مفاجأة، أثناء حديثه في بث مباشر عن أعمال المحامين ما بعد جائحة كورونا، قبل أن يباغته الموت، وذلك بحسب ما وثقه المقطع المصور.

وظهر هيلات في الفيديو وقد كح كحة خفيفة قبل أن يركن بظهره على الأريكة من خلفه بينما يتحدث إليه أحد المحامين المشاركين في اللقاء المباشر على فيسبوك، قبل أن يعلو صراخ من في المنزل.

من جانبه نعى مازن رشيدات نقيب المحامين في الأردن، الفقيد، قائلا "وإنني إذ أعزي نفسي وزوجته وأولاده وأهله وعشيرته لأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ونحن معهم الصبر والسلوان وان يدخله فسيح جناته."

فيما نعى محامون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بكلمات الحزن والأسى، مطالبين بعدم تداول مقطع الفيديو، مراعاة لمشاعر أسرته.

https://twitter.com/Mohaalrefae1/status/1260343220011184135?ref_src=twsrc%5Etfw

أوجعت قلوبنا جميعًا برحيلك ، وعزاؤنا بالرحمة والمغفرة والعتق ببركة شهر رمضان اللهم امين .

لا حول ولا قوة الا بالله .

رحمك الله اكرم هيلات — المحامي خليـل الغدايره ⚖️ (@lawyer_khaleel_) May 12, 2020

من أصعب الفيديوات التي شاهدتها في حياتي فيديو احتضار المحامي الأردني أكرم هيلات الله يرحمه خلال بث مباشر يتحدث فيه عن مشاكل وهموم المحامين اثناء ازمه الكورونا وسط صياح اولاده من حوله. لا أفهم كيف تنجرف حسابات منصات اخبارية على تويتر لنشر مثل هذه المقاطع المؤلمة وبدون أي احساس! — سعاد (@SuadAK) May 13, 2020