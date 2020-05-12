همّ المواعين.. كيف تغسلين الصحون والأطباق بطريقة سهلة وسريعة؟

تحمل النساء همّ غسل الصحون والأطباق بعد الإفطار على الموائد الشهية في رمضان، ويعتبر محبو الطبخ أن تنظيف المطبخ هو أسوأ أوقات تحضير الطعام.. فكيف تغسلين الصحون بطريقة أسرع وأسهل؟
لا تحملي الهم، توجد عدد من النصائح التي توفر عليك الوقت والجهد في غسل المواعين، بل وأيضا وقت الطهي أيضا، وأبرزها:
يوفر الطبخ الذكي عليك كثيرا في تنظيف الصحون، فلو قمت بالطبخ في عدد صحون أقل، سينتج عدد أقل من المواعين التي تحتاج إلى الغسل، وتعرف هذه الطريقة باسم "تقنية الطبخ في إناء واحد" one pot recipe، ويمكنك الاستفادة منها في الأيام التي قد تكونين مشغولة بمهام أخرى سواء بالعمل أو البيت.
تقوم هذه التقنية على طبخ كل مكونات الطعام معا بشكل متتابع، ويوجد العديد من الوصفات العربية الشهية التي تطهى في إناء واحد، مثل: المبكبكة والبرياني والمجبوس.
بوسعك أيضا استخدام نفس الإناء في تجهيز أكثر من طعام، مثلا تحمير اللحم في حلة، ثم رفعه من الإناء، واستخدام نفس الاناء بالزيت المنكه في طهي الخضراوات أو عمل الأرز أو المكرونة.
التحضير المسبق للطعام، لا يوفر الوقت والجهد فقط في الطهي، بل يقلص أيضا عدد الأواني والأدوات المستخدمة في التحضير، فمثلا:
يعرف مستخدمو غسالات الأطباق هذا القانون، وهو شطف الأواني جيدا قبل رصها في الغسالة.
يمكنك أيضا أن تستفيدي بهذه التقنية في الغسل اليدوي للصحون، من خلال شطف الأكواب والأطباق والتخلص من فضلات الطعام أولا بأول، ثم رصها جنبا إلى جنب: الأكواب معا، والأطباق متراصة فوق بعضها البعض، وبهذا يسهل تنظيفها في وقت أقل.
تفيد هذه الطريقة في غسل الأكواب والأطباق والملاعق في أسرع وقت، يمكنك وضعهم في إناء كبير به ماء وصابون، ونقع الأكواب والأطباق وفركها بيديك سريعا، ثم وقت الغسل لن تحتاجي إلا لمسحة سريعة بالليفة الإسفنجية، وشطف الأكواب والأطباق والملاعق.
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