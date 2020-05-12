همّ المواعين.. كيف تغسلين الصحون والأطباق بطريقة سهلة وسريعة؟

تحمل النساء همّ غسل الصحون والأطباق بعد الإفطار على الموائد الشهية في رمضان، ويعتبر محبو الطبخ أن تنظيف المطبخ هو أسوأ أوقات تحضير الطعام.. فكيف تغسلين الصحون بطريقة أسرع وأسهل؟

لا تحملي الهم، توجد عدد من النصائح التي توفر عليك الوقت والجهد في غسل المواعين، بل وأيضا وقت الطهي أيضا، وأبرزها:

الطبخ الذكي:

يوفر الطبخ الذكي عليك كثيرا في تنظيف الصحون، فلو قمت بالطبخ في عدد صحون أقل، سينتج عدد أقل من المواعين التي تحتاج إلى الغسل، وتعرف هذه الطريقة باسم "تقنية الطبخ في إناء واحد" one pot recipe، ويمكنك الاستفادة منها في الأيام التي قد تكونين مشغولة بمهام أخرى سواء بالعمل أو البيت.

تقوم هذه التقنية على طبخ كل مكونات الطعام معا بشكل متتابع، ويوجد العديد من الوصفات العربية الشهية التي تطهى في إناء واحد، مثل: المبكبكة والبرياني والمجبوس.

بوسعك أيضا استخدام نفس الإناء في تجهيز أكثر من طعام، مثلا تحمير اللحم في حلة، ثم رفعه من الإناء، واستخدام نفس الاناء بالزيت المنكه في طهي الخضراوات أو عمل الأرز أو المكرونة.

التحضير المسبق:

التحضير المسبق للطعام، لا يوفر الوقت والجهد فقط في الطهي، بل يقلص أيضا عدد الأواني والأدوات المستخدمة في التحضير، فمثلا:

فرم الثوم وتقطيع البصل بكميات ووضعها في الفريزر، يوفر استخدام سكين ولوح التقطيع.

تشويح اللحم المفروم ووضعه في الفريزر، يوفر استخدام إناء للتشويح.

غسل وتتبيل الدجاج والسمك واللحم ووضع ذلك في الفريزر، يوفر استخدام إناء في الغسل، وإناء في التتبيل.

لف السمبوسة بعدد من الحشوات، ووضعها في الفريزر بدون قلي، يوفر استخدام إناء وصينية لفرد السمبوسة ووضع الحشو فيها.

اغسلي الأواني أولا بأولا، ولا تراكميها فتتثاقل عليك كالديون، وعلمي أفراد أسرتك غسل الأواني بعد الاستخدام. احرصي على أن يكون الحوض نظيفا وفارغا بشكل دائم، لأن الحوض المتسخ يتسبب في زيادة الدهون وبقايا الطعام على المواعين. استخدمي اسفنجة خاصة للأكواب والأطباق، وأخرى خاصة للحلل غير اللاصقة، أما الأواني اللاصقة تحتاج إلى ليفة معدنية. انقعي الأواني الكبيرة وأواني القلي، أو قومي بغلي ماء وصابون بداخلها لفكيك الدهون، وغسلها بسهولة دون مجهود شاق. استخدمي الملح لإزالة الشحوم أو إصلاح الأواني المحترقة، لأنه مادة طبيعية كاشطة وماصة، وتساعد في إزالة الشحوم، ويمكن فرك الأواني به باستخدام إسفنجة جافة. اغسلي بتقنية غسالة الأطباق:

يعرف مستخدمو غسالات الأطباق هذا القانون، وهو شطف الأواني جيدا قبل رصها في الغسالة.

يمكنك أيضا أن تستفيدي بهذه التقنية في الغسل اليدوي للصحون، من خلال شطف الأكواب والأطباق والتخلص من فضلات الطعام أولا بأول، ثم رصها جنبا إلى جنب: الأكواب معا، والأطباق متراصة فوق بعضها البعض، وبهذا يسهل تنظيفها في وقت أقل.

استخدامي طبقا كبيرا:

تفيد هذه الطريقة في غسل الأكواب والأطباق والملاعق في أسرع وقت، يمكنك وضعهم في إناء كبير به ماء وصابون، ونقع الأكواب والأطباق وفركها بيديك سريعا، ثم وقت الغسل لن تحتاجي إلا لمسحة سريعة بالليفة الإسفنجية، وشطف الأكواب والأطباق والملاعق.

استمتعي بالوقت الذي تستغرقيه في غسل الصحون وتنظيف المطبخ، بالاستماع إلى الموسيقى الهادئة، أو بودكاست على هاتفك، ونرشح لك الاستماع إلى بودكاست الجزيرة.

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