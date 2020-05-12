مصر: وفاة إبراهيم نصر رائد كوميديا "الكاميرا الخفية".. كيف نعاه الفنانون؟

توفي، الثلاثاء، الممثل المصري إبراهيم نصر بعد مشوار فني طويل قدم خلاله أعمالا سينمائية وتلفزيونية عديدة واشتهر بتقديم برنامج (الكاميرا الخفية) في شهر رمضان.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، كما قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إنه "أحد صناع البهجة في عالم الكوميديا، ويعد أسلوبه مدرسة مستقلة ومميزة".

وولد نصر في القاهرة عام 1946 وتخرج في كلية الآداب.

وبدأ مشواره الفني بتقليد الفنانين وشارك في برامج الأطفال قبل أن تفتح السينما أبوابها أمامه.

كما شارك كبار النجوم أفلامهم السينمائية فقدم (مستر كاراتيه) مع الراحل أحمد زكي و(شمس الزناتي) مع عادل إمام و(الستات) مع محمود ياسين و(اكس لارج) مع أحمد حلمي.

كما قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية منها (الرجل والحصان) و(الكابتن جودة) و(ألف ليلة وليلة) و(حارة المحروسة) و(فوق السحاب).

إنا لله وإنا إليه راجعون

خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير #إبراهيم_نصر pic.twitter.com/aocrMUqcH4 — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) May 12, 2020

وانتقل إلى مرحلة جديدة بتقديم برنامج (الكاميرا الخفية) الذي حقق له شهرة واسعة داخل مصر وخارجها وابتكر من خلاله شخصية زكية زكريا وصنع فيلما بعنوان (زكية زكريا في البرلمان) عام 2001.

وشيعت جنازة الفنان الراحل من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة.

مِش فاكر آخر مرة إتقابلنا فيها كانت إمتى وليه وفين،السنين ياهيمه فرقتنا ودا العادي مالسنين،بس تعرف ياإبراهيم،فاكر جداً كل مرة إتقابلنا فيها كنت بتضحكنا موت،ومن شوية لما عرفت إنك مشيت سمعت صوت ضحكتك وبكيت #إبراهيم_نصر pic.twitter.com/i79qJXlJKs — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) May 12, 2020

وسادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة نصر، وأصبح وسم #ابراهيم_نصر الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر.

ونعى فنانون مصريون وعرب الراحل، وتداول نشطاء تويتر مقاطع من أفلامه وأعماله التي شارك فيها، كما تداولوا مشهد من فيلم " إكس لارج" للفنان الراحل مع الفنان أحمد حلمي ويظهر فيه حلمي وهو ينعي خاله "ابراهيم نصر".

وداعاً الفنان #إبراهيم_نصر اللي كلنا لينا معاه ذكريات كتيرة وياما متعنا وضحكنا أيام ما كانت الكاميرا الخفية والمقالب بدون تلزيق وتهزيق. وبالمناسبة أول مرة أعرف من صور الجنازة أنه كان #مسيحي الديانة! وكأنه قاصد يضحكنا ضحكة أخيرة على حالنا. الله يرحمك بعدد كل ضحكة كنت سبب فيها. 💔 — Mohamed Mohsen (@Mohsen) May 12, 2020

وداعا صانع الضحكه، وداعا إبراهيم نصر، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان 🙏#إبراهيم_نصر pic.twitter.com/5YsdNzuj39 — Raniah Yousief (@RaniahYousief) May 12, 2020

العمر عدي ولا لمحته ابقي افتكروني لو سمحتوا اااه يا اندال اديكوا دفنتوا وروحتوا 😭😭😭#ابراهيم_نصر #إبراهيم_نصر pic.twitter.com/BgeF0QPwa0 — soha ahmed (@sohaahm63144231) May 12, 2020

زكريات لا تنسي من الخفه و الضحك قدمها لنا ابراهيم نصر …. ربنا يرحمك و يغفر لك

أنا لله وانا اليه راجعون #إبراهيم_نصر pic.twitter.com/p0fHlqMl09 — Mohamed Adel ( Mido) (@mohamedadel) May 12, 2020

الله يرحمك يا أستاذ إبراهيم عشت طول حياتك تسعدنا بفنك الراقى #إبراهيم_نصر pic.twitter.com/TqDtxd1HVP — Hany Ramzy (@HanyRamzy) May 12, 2020

هو #إبراهيم_نصر النخيلي الميلاد ،أغسطس 1950

شبرا، مصر. متزوج وعنده ولد واحد اسمه عماد. حصل على ليسانس الآداب عام 1972

تعُتبر سلسة برامجه بالكاميرا الخفيه اشهر واطول كاميرا خفيه العالم، هنا يقول

" انا دايماً حزين ومبضحكش وعلطول بكون لوحدي معرفش حاجة عن حد " pic.twitter.com/p787ENeFfo — قفشات افلام (@Qfshat_movies) May 12, 2020

العمر عدا ولا لمحته ،، ابقو أفتكروني لو سمحتوا ،، آه يا أندال أديكو دفنتوا ورحتوا #إبراهيم_نصر pic.twitter.com/A7j1ekP3Uz — 💎 محمد فهد الشمري 🇰🇼 (@Fahad10Bo) May 12, 2020

https://twitter.com/Dr_sozan050/status/1260229034748805121?ref_src=twsrc%5Etfw

إنا لله وإنا إليه راجعون

البقاء لله في وفاة الفنان الكبير #إبراهيم_نصر pic.twitter.com/rsdv34TBN1 — عمر متولي (@OmarMetwally) May 12, 2020

وداعا ياصانع الابتسامه والضحكه وداعا يازكيه زكريا وداعا يا #ابراهيم_نصر

الله يرحمك ويغفرلك pic.twitter.com/I2Mt1c0fT0 — عبدالعزيز الحساوي (@al7sawi85) May 12, 2020