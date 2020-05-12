فيها ليلة القدر.. كيف تحيي الأسرة العشر الأواخر من رمضان؟

يختلف رمضان هذا العام عن غيره من السنين، مع غلق المساجد والتباعد الاجتماعي، أصبح البيت هو ملاذ الأسرة، وقبلة للصلاة. فكيف تُحيي الأسرة العشر الأواخر من رمضان؟

مع غروب شمس اليوم، تبدأ أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان في عدد من الدول الإسلامية، ويرجو المسلمون من الله عز وجل المغفرة، ويبتهلون إليه بالدعاء والذكر، ويرجون رحمته وقبول الصيام والعمل الصالح.

يقول الداعية الإسلامي الشيخ بدر الدين محمد عثمان، في لقاء خاص مع موقع الجزيرة مباشر، "أيام رمضان قد مضت، وذهب الثلثان وبقي الثلث، وفيه خير كثير، حيث العشر الأواخر من رمضان، وليلة القدر، قال تعالى في تعظيم شأنها: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ". وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا دخل العشر الأواخر، شد مئزره، وأيقظ أهله، وأحيا ليله، وعلينا أن نُري الله من أنفسنا خيرا في بيوتنا، وتقوم كل الأسرة لله رب العالمين، "وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَة".

برنامج عملي

ويضع د. مسعود صبري أستاذ مشارك في الفقه والأصول بالكويت – في تصريحات خاصة لموقع الجزيرة مباشر، برنامجا عمليا للأسرة في رمضان، سرده على شكل نقاط؛ إيثارا للعمل به، وهو كالتالي:

عمل مقرأة جماعية للأسرة، بحيث تجلس الأسرة بعضها مع بعض، يتلون آيات من القرآن، مع التصحيح للصغار، واستشعار حلاوة القراءة الجماعية. الاجتماع على أذكار المساء قبل المغرب، مع الدعاء، فإنها ساعة إجابة. تناول بعض التمرات أو العصائر والماء، وذكر دعاء الفطور: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله". ثم صلاة المغرب جماعة، وقول أذكار ما بعد الصلاة مختصرة، فيقولون: "سبحان الله" عشرا، و"الحمد لله" عشرا، و"الله أكبر" عشر، حتى لا يتأخروا على الفطور، ثم يصلون سنة المغرب البعدية. ثم تجلس الأسرة للفطور، ولا يكثرون من الطعام، حتى يستطيعوا صلاة العشاء والتراويح بسهولة، ويبقون بعد الفطور لشرب الشاي والقهوة والاستراحة. الاستعداد لصلاة العشاء، وترديد الأذان، ثم صلاة السنة القبلية ركعتين، والدعاء ما بين الأذان والإقامة، ثم يقيم أحد أفراد الأسرة الصلاة، ويا حبذا لو كان صغيرا، تشجيعا له، ثم صلاة العشاء جماعة، ثم أذكار الصلاة، ثم صلاة ركعتين السنة البعدية للعشاء. صلاة التراويح جماعة، ثماني ركعات، يقرأ من يؤمهم ربعا من القرآن في كل ركعة، ويستريح بعد أربع ركعات استراحة خفيفة. وتترك صلاة الوتر مع التهجد. ثم استراحة وتناول بعض المأكولات الخفيفة، وبعض المشروبات. عمل مسابقة عن الصحابة، وإعطاء جوائز للفائزين. النوم ساعتين لاستراحة الجسد. الاستعداد لصلاة التهجد وقيام الليل، بالوضوء وتجهيز مكان الصلاة. صلاة التهجد ثماني ركعات، كل ركعة ربعين، أو ربع من القرآن حسب الاستطاعة، لأنه مع قراءة جزء في التراويح وجزأين في التهجد تكون الأسرة قد ختمت القرآن. صلاة الوتر ثلاث ركعات، ويصح أن تصلى ركعتين بتشهد وسلام، ثم ركعة واحدة، وتصح أن تصلى ثلاث ركعات متتاليات بتشهد واحد. يستحب أن يطيل الدعاء في الركعة الأخيرة من الوتر، وأن يجمع بين المأثور من الدعاء، وبين الدعاء بالحاجات الواقعة، خاصة فيما يخص الأولاد والأسرة، والأمة الإسلامية، ورفع البلاء الذي نحن فيه. ثم استعداد الأسرة للسحور، على أن ينتهوا قبل الفجر بمدة كافية، كنصف ساعة. الاستعداد لصلاة الفجر، والاستغفار والدعاء في وقت السحر. ترديد الأذان مع المؤذن، ثم صلاة السنة. الجلوس ثلث ساعة بين الأذان والإقامة في الدعاء وقراءة القرآن. صلاة الصبح جماعة، وقول أذكار ما بعد الصلاة. قول أذكار الصباح بعد أذكار الصلاة. حرص الأسرة على صلاة الجماعة في الصلوات الخمس، مع صلاة السنن الراتبة قبل الصلوات وبعد الصلوات، بنية بناء بيت في الجنة لمن صلاها، كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهي: قبل الفجر ركعتان، وقبل الظهر ركعتان أو أربع، وبعد الظهر ركعتان أو أربع، وقبل العصر ركعتان أو أربع، وقبل المغرب ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العشاء ركعتان، وبعد العشاء ركعتان.

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